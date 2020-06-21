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قتيل و11 جريحاً جراء إطلاق نار في مينيابوليس بالولايات المتحدة الأمريكية

قتيل و11 جريحاً جراء إطلاق نار في مينيابوليس بالولايات المتحدة الأمريكية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت الشرطة الأمريكية، اليوم الأحد، بمقتل شخص وإصابة 11 آخرين، جراء إطلاق نار في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الواقعة في شمال الولايات المتحدة الأميركية.

وأكدت شرطة مينيابوليس على حسابها الشخصي في (تويتر) وفق ما نقلته قناة (العالم) أن القتيل قاصر، مشيرة إلى أن إصابات الجرحى لا تهدد حياتهم، وهددت المواطنين بتجنب المنطقة في أبتاون مينيابوليس، دون أن تقدم مزيداً من التفاصيل حول إطلاق النار.

يشار إلى أن المنطقة المذكورة، عبارة عن حي تجاري يقع بالقرب من مسرح لاندمارك أبتاون، حيث تتواجد العديد من الحانات والمطاعم.

وحتى الآن لم تكشف الشرطة هوية القتيل والجرحى، وما إذا كانت قد اعتقلت أي مشتبه بهم على خلفية الحادث.

وكانت الشرطة، قد أفادت في وقت سابق، بإطلاق الرصاص في منطقة وسط المدينة، داعية المواطنين إلى الابتعاد عنها، كما أعلنت شرطة مدينة سياتل الأمريكية، يوم السبت الماضي، عن فتحها تحقيقاً في مقتل شخص بالرصاص، وإصابة آخر في منطقة بالمدينة، يعتصم بها نشطاء يحتجون على وحشية الشرطة والعنصرية.

فقضية مقتل المواطن الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد في مينيابوليس، أشعلت النار الخامدة في مجتمعات غربية، نار لا تبدو أنها قريبة الإخماد لا سيما، والمواقف الرسمية التي لا زالت تشجع على العنف والعنصرية، خاصة مواقف ترامب ودفاعه عن آلية عمل الشرطة في بلاده.

وشهدت الولايات المتحدة، تظاهرات حاشدة، تنديداً بالعنف والعنصرية مع المواطنين من أصول أفريقية ولاتينية والأقليات. 

ورغم التحذيرات الصحية في كلا البلدين إلا أن الساحات والشوارع، غصت بآلاف المحتجين، الذين أكدوا استمرارهم بتلك التحركات، حتى وضع نهاية لتشريعات بائدة، والانطلاق نحو الحياة الحرة والعيش الكريم والانتهاء من التمييز والعنصرية.

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