شؤون فلسطينية

الاحتلال يخطر بوقف بناء مساكن ومنشآت زراعية في الخليل وسلفيت

الاحتلال يخطر بوقف بناء مساكن ومنشآت زراعية في الخليل وسلفيت
رام الله - دنيا الوطن
أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بوقف بناء مساكن ومنشآت زراعية في بلدتي يطا جنوب الخليل، وبروقين غرب سلفيت.

وقال منسق اللجان الشعبية، جنوب الضفة الغربية، راتب الجبور في الخليل، إن قوات الاحتلال، داهمت منطقة بيرين شمال شرق يطا، وقامت بعمليات تصوير لمساكن ومنشآت المواطنين، وهي عبارة عن مساكن من الصفيح، وبركسات للأغنام، وعرائش وحظائر، وأخطرت بوقف العمل والبناء في مسكنين من الطوب والصفيح، تعود ملكيتهما للمواطنين، فايز إمريزيق الفقير، وإسماعيل جودي برقان.

إلى ذلك، أفادت مصادر محلية في سلفيت، بأن سلطات الاحتلال، أخطرت اليوم، بوقف العمل في غرفة زراعية وبئر مياه في بلدة بروقين غرب سلفيت، تعود ملكيتها للمواطن عبد الفتاح سمارة، وتقع في "خلة الخروب" في المنطقة الشرقية من البلدة.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد أخطرت اليوم مواطناً من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، بإخلاء أرضه الزراعية الواقعة في منطقة خلة الفحم، والبالغة مساحتها 6 دونمات، والقريبة من مستوطنة (اليعازر).

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