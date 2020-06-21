السعودية تُطلق صندوقاً للتنمية السياحية بأربعة مليارات دولار





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة السياحة السعودية، اليوم الأحد، أن المملكة تخطط لتدشين صندوق للتنمية السياحية برأسمال مبدئي أربعة مليارات دولار.وأوضحت الوزارة في بيان نقلته ( رويترز) أن الصندوق سيطلق أدوات استثمار في الدين والأسهم؛ لتطوير قطاع السياحة، بالتعاون مع بنوك خاصة، وبنوك استثمار.وكان وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، قد أعلن الخميس، أن النشاط السياحي في المملكة، سيستأنف الأسبوع المقبل (نهاية شوال)، بعد توقفه بسبب جائحة (كورونا).