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توقعات بـ 300 إصابة يومياً.. الجيش يُحذر: إسرائيل تدخل الموجة الثانية من (كورونا)

توقعات بـ 300 إصابة يومياً.. الجيش يُحذر: إسرائيل تدخل الموجة الثانية من (كورونا)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
حذر تقرير صادر عن مركز شعبة الاستخبارات بالجيش الإسرائيلي، المشترك مع وزارة الصحة، من أن إسرائيل، دخلت الموجة الثانية من الإصابات بفيروس (كورونا).

وذكر موقع (والا) الإسرائيلي، أن المركز، حذر وزارة الصحة، من أن إسرائيل دخلت الموجة الثانية من (كورونا).

وبحسب التقرير: "الوضع يتطلب اتخاذ إجراءات وخطوات حازمة وفورية؛ للحد من عواقب (كورونا)". 

وأوضح، أن المتوسط اليومي للإصابات في شهر أيار/ مايو الماضي كان 16 حالة جديدة، وفي الموجة الجديدة، سيكون ما بين 200 إلى 300 حالة يومياً. 

وأفاد التقرير، أنه إذا فشلت إسرائيل في السيطرة على انتشار فيروس (كورونا) في غضون شهر، سنصل إلى متوسط ​​ألف إصابة يومياً ومئات الوفيات. 

ولفت إلى أنه إذا لم يتم التعامل مع الموجة بشكل صارم "قد يؤدي ذلك إلى استئناف الإغلاق".

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