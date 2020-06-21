عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين، باحات المسجد الأقصى، صباح اليوم الأحد، تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.



وأفادت مصادر إعلامية محلية، أن قرابة 60 مستوطنًا، اقتحموا المسجد الأقصى، صباح اليوم، من جهة باب المغاربة، وتحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.



وأوضحت المصادر، أن المستوطنين، قاموا بجولات استفزازية في باحات الأقصى.



ويواصل المستوطنون اقتحاماتهم اليومية للمسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الاحتلال، ويؤدون طقوسًا تلمودية وجولات استفزازية، بالتزامن مع تصاعد إبعاد الاحتلال لعدد كبير من المرابطين عن المسجد الأقصى.