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صور: بدء وصول 270 مواطناً عالقاً في مصر إلى أريحا

صور: بدء وصول 270 مواطناً عالقاً في مصر إلى أريحا
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
بدأ، صباح اليوم الأحد، وصول مواطنين فلسطينيين عالقين في مصر إلى معسكر النويعمة شرق الضفة الغربية.

وقال مدير شرطة (معبر الكرامة) العقيد مصطفى دوابشة، وفقاً للوكالة الفلسطينية الرسمية: إنه من المتوقع اكتمال وصول 270 مواطناً عالقاًفي مصر إلى معسكر الأمن الوطني في أريحا، لإجراء الفحوصات اللازمة لهم من فيروس (كورونا).

ووصلت الدفعة الأولى من العالقين إلى أريحا، وشملت 30 مواطناً، حيث باشر أفراد من شرطة المعابر، بتسجيل أسمائهم وتسهيل وصولهم، وتحويلهم إلى الطواقم الطبية العاملة في معسكر الأمن الوطني.

وأضاف دوابشة، أنه سيتم حجر العالقين في مركز النويعمة المجهز بكامل التجهيزات اللوجستية، حتى صدور نتائج عيناتهم، وليتم بناء عليه إعادتهم إلى محافظاتهم.

ولفت إلى وصول 20 مواطناً عائداً من الأردن صباح اليوم الأحد، ممن أنهوا مدة الحجر الصحي البالغة 14 يوماً.



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