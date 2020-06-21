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التربية: تأجيل امتحان الثانوية "التدريب العملي" في محافظة الخليل

التربية: تأجيل امتحان الثانوية "التدريب العملي" في محافظة الخليل
رام الله - دنيا الوطن
قرّرت لجنة الامتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم، اليوم، تأجيل امتحان الثانوية العامة (التدريب العملي) للعام 2020؛ الخاص بطلبة الفروع المهنية، وفرع التكنولوجيا العملي في جميع المدارس المهنية في محافظة الخليل، والذي كان مقرراً أيام الاثنين، والثلاثاء، والأربعاء، بتاريخ 22/23/24/06/2020، إذ ستحدد الوزارة لاحقاً موعداً آخر.

وأوضحت اللجنة، أن هذا القرار يأتي استناداً إلى قرار الحكومة الفلسطينية، بالأمس؛ ونظراً للظروف الصحية السائدة في محافظة الخليل بشكل خاص؛ وبهدف الحفاظ على سلامة وصحة أبنائنا الطلبة، وجميع العاملين في الامتحان.

وبيّنت اللجنة، أن هذا القرار يشمل طلبة الفرع الزراعي من مدرسة بورين المختلطة، ومدرسة ذكور الشهيد أبو جهاد الثانوية، ومدرسة اتحاد صفا الثانوية، والذي كان من المقرر، أن يُنفّذ في مدرسة العروب الزراعية المختلطة، لافتةً إلى أن الامتحان، سيعقد في موعده وفق البرنامج المُعلن في باقي المحافظات الأخرى.

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