شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: 10% من أسرى قطاع غزة محكومون بالمؤبد مدى الحياة

هيئة الأسرى: 10% من أسرى قطاع غزة محكومون بالمؤبد مدى الحياة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكد وكيل مساعد رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين للإدارات العامة المساندة، ومسؤول الهيئة في المحافظات الجنوبية، الأستاذ بسام المجدلاوي، اليوم الأحد، أن ما نسبته 10% من أسرى قطاع غزة محكومون بالمؤبد مدى الحياة، وأضاف أن المحاكم
العسكرية في دولة الاحتلال صورية وردعية وغير قانونية.

وبيَن أن هنالك 28 أسيراً محكومين بالمؤبد مدى الحياة وهم:

الأسير عبد الحليم ساكب عمر البلبيسي.

والأسير عمران هاشم أحمد الخطيب.

والأسير رائد محمود جميل الشيخ.

والأسير خالد ديب حسن أبو حمد.

والأسير علاء أحمد عبد المنعم صلاح.

والأسير محمود محمد عبد الرحمن ابو خوصة.

والأسير مرعي صبح جودت أبو سعيدة.

والأسير شادي سمير عبد الوهاب حلاوة.

والأسير خالد صابر محمد أبوعمشة.

والأسير أحمد محمد أحمد عبيد.

والأسير عبد الرحمن حسان محمود وشاح.

والأسير أيمن إبراهيم فرحان العواودة.

والأسير وسام علي محمد راضي.

والأسير فارس محمد عيد العصار.

والأسير مروان إبراهيم محمد عبد العزيز- المقادمة.

والأسير ضياء زكريا شاكر الفالوجي.

والأسير حسن عبد الرحمن حسن سلامة.

والأسير طارق خالد محمد الطبش.

والأسير رائف رامز حلمي الفرا.

والأسير نعيم جهاد نعيم مصران.

أسعد يوسف حميد زعرب.

والأسير عماد محمد أحمد السراج.

والأسير سعدي خليل محمود الغرابلي.

والأسير مصباح خليل مصباح حلس.

والأسير حسين مصطفي حسن اللوح.

والأسير باسل عماد صبحي عريف.

والأسير عبدالرحمن يوسف عبد الرحمن مقداد.

والأسير بسام شفيق عطيه اكتيع.

والأسير ناهض فرج جدوع الاقرع.

وطالب المجدلاوي، المنظمات الحقوقية والإنسانية، بالضغط على دولة الاحتلال؛ لوقف المحاكم العسكرية الردعية، واستئناف زيارة المحامين، والاطلاع على ظروف اعتقالهم، وأساليب الضغط الجسدية والنفسية لنيل الاعتراف منهم، والتعريف بماهية
 دولة الاحتلال البعيدة عن الأعراف والقيم والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني.

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