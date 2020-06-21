سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال تطلقان الموقع الإلكتروني للشمول المالي بفلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

أطلقت سلطة النقد، وهيئة سوق رأس المال، اليوم، الموقع الإلكتروني للشمول المالي www.financialinclusion.ps) ) والذي يشكل قناة اتصال ومصدراً رئيسياً للمعلومات عن الشمول المالي في فلسطين.



ويعد الموقع، الذي تم إنشاؤه اعتماداً على أكثر البيئات التكنولوجية حداثة، منصة لكافة المبادرات المتعلقة بالتوعية بالقطاع المالي بشقيه المصرفي وغير المصرفي، حيث يحتوي على البيانات المتعلقة بقياس مستويات الشمول المالي والخدمات المالية المتوافرة في فلسطين وآلية الوصول إليها واستخدامها.



وتسعى سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال من خلال قيادتها للجنة الوطنية للشمول المالي وعبر إطلاقها لهذا الموقع إلى التعريف بالشمول المالي وأهدافه، ونشر إرشادات ورسائل توعوية لكافة فئات المجتمع، وتحديداً الفئات المهمشة وغير المشمولة مالياً، إضافة إلى التعريف بالحملات والمبادرات التوعوية التي تم تنفيذها من قبل سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال خلال السنوات السابقة.



ويتيح الموقع لزواره إمكانية المشاركة التفاعلية والتنقل من خلال روابط على الصفحة الرئيسية إلى مواقع عدة ذات صلة بالشمول المالي، فضلاً عن إمكانية طرح المواطنين لاستفساراتهم من خلال البريد الالكتروني الذي يوفره الموقع للتواصل مع الجمهور.



ومن الجدير ذكره، بأن إطلاق هذا الموقع يأتي كأحد خطوات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين التي تم إطلاقها عام 2018 والتي تهدف إلى "تطوير القطاع المالي ليلبي الاحتياجات المالية لتحسين الظروف المعيشية وتعزيز الرفاه الاجتماعي وزيادة نسب الشمول المالي في فلسطين" وذلك من خلال تعزيز دور القطاع المالي في تقديم خدمات ومنتجات مالية تلبي احتياجات فئات المجتمع المستهدفة وزيادة نسب الوصول والاستخدام للخدمات والمنتجات المالية لفئات المجتمع المختلفة، ونشر التوعية المالية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الظروف المعيشية والحد من مخاطر القطاع غير الرسمي والإقصاء المالي لبعض فئات المجتمع.