بلدية سلواد تُطلق أسماء جديدة على ثلاثة ميادين

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رام الله - دنيا الوطن

أطلقت بلدية سلواد أسماء جديدة على ثلاثة ميادين في بلدة سلواد شرق رام الله، في إطار عملها الدؤوب للنهوض والإعمار الجاري حالياً في طرقات البلدة وأحيائها، وتخليداً لأسماء بارزة في تاريخ سلواد الاجتماعي والنضالي.



وفي بيان صحفي نشرته بلدية سلواد على صفحتها الرسمية أمس السبت، أطلق المجلس البلدي اسم المغتربين على مدرسة البنين الأساسية، والميدان الجاري العمل على تأهيله مقابل المدرسة على الشارع الرئيس، "تقديراً من المؤسسة الأم لأهلنا في الغربة، الذين قدموا الغالي والنفيس على مدار سنين طويلة، وكتبوا بأحرف من الفخر والاعتزاز حكاية دعم وإسناد للبلدة ومؤسساتها" حسبما جاء في البيان.



واعتمدت المجلس البلدي الدوار الشمالي الواقع في البلدة القديمة، ليكون باسم دوار الشهيد بدران حماد (1952- 1989) رسمياً، علماً بأن هذا الصرح، تم تشيده في عام 2015 ليخلد ذكرى المناضل والشهيد بدران صاحب عملية وعر العدس الشهيرة في تاريخ سلواد النضالي، مضيفاً أن البلدية، ستخاطب المؤسسات والجهات المختلفة؛ ليتم اعتماد الاسم الجديد في توصيف الأماكن داخل البلدة.



وفي ذات السياق، قرر المجلس البلدي إعادة ترميم وتشييد الدوار الواقع قرب مدخل البلدة الجنوبي، واطلاق اسم الشهيد زياد حامد عليه، "تخليداً للرجل الذي ناضل وصمد في سجون الاحتلال، وأدى دوراً بارزاً في خدمة البلدة ومؤسساتها، وكان عضواً في البلدية، ورئيساً للنادي، كما شكل نموذجاً من العمل الوطني والوحدوي.