شؤون فلسطينية

بلدية سلواد تُطلق أسماء جديدة على ثلاثة ميادين

بلدية سلواد تُطلق أسماء جديدة على ثلاثة ميادين
رام الله - دنيا الوطن
 أطلقت بلدية سلواد أسماء جديدة على ثلاثة ميادين في بلدة سلواد شرق رام الله، في إطار عملها الدؤوب للنهوض والإعمار الجاري حالياً في طرقات البلدة وأحيائها، وتخليداً لأسماء بارزة في تاريخ سلواد الاجتماعي والنضالي.

وفي بيان صحفي نشرته بلدية سلواد على صفحتها الرسمية أمس السبت، أطلق المجلس البلدي اسم المغتربين على مدرسة البنين الأساسية، والميدان الجاري العمل على تأهيله مقابل المدرسة على الشارع الرئيس، "تقديراً من المؤسسة الأم لأهلنا في الغربة، الذين قدموا الغالي والنفيس على مدار سنين طويلة، وكتبوا بأحرف من الفخر والاعتزاز حكاية دعم وإسناد للبلدة ومؤسساتها" حسبما جاء في البيان.

واعتمدت المجلس البلدي الدوار الشمالي الواقع في البلدة القديمة، ليكون باسم دوار الشهيد بدران حماد (1952- 1989) رسمياً، علماً بأن هذا الصرح، تم تشيده في عام 2015 ليخلد ذكرى المناضل والشهيد بدران صاحب عملية وعر العدس الشهيرة في تاريخ سلواد النضالي، مضيفاً أن البلدية، ستخاطب المؤسسات والجهات المختلفة؛ ليتم اعتماد الاسم الجديد في توصيف الأماكن داخل البلدة.

وفي ذات السياق، قرر المجلس البلدي إعادة ترميم وتشييد الدوار الواقع قرب مدخل البلدة الجنوبي، واطلاق اسم الشهيد زياد حامد عليه، "تخليداً للرجل الذي ناضل وصمد في سجون الاحتلال، وأدى دوراً بارزاً في خدمة البلدة ومؤسساتها، وكان عضواً في البلدية، ورئيساً للنادي، كما شكل نموذجاً من العمل الوطني والوحدوي.

أخبار ذات صلة

&#34;الأشغال&#34; بغزة تُعلن عن خدمة جديدة للاستفادة من المستحقات لصالح شقق مدينة حمد

"الأشغال" بغزة تُعلن عن خدمة جديدة للاستفادة من المستحقات لصالح شقق مدينة حمد

شاهد: رد الناطق باسم الحكومة على موعد صرف رواتب السلطة

شاهد: رد الناطق باسم الحكومة على موعد صرف رواتب السلطة

هيئة الأسرى: 10% من أسرى قطاع غزة محكومون بالمؤبد مدى الحياة

هيئة الأسرى: 10% من أسرى قطاع غزة محكومون بالمؤبد مدى الحياة

سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال تطلقان الموقع الإلكتروني للشمول المالي بفلسطين

سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال تطلقان الموقع الإلكتروني للشمول المالي بفلسطين

اجتماع حاسم في واشنطن لنقاش مصير خطة الضم بالضفة

اجتماع حاسم في واشنطن لنقاش مصير خطة الضم بالضفة

بيت لحم: إغلاق (بنك الأردن) بسبب الاشتباه بحالة (كورونا)

بيت لحم: إغلاق (بنك الأردن) بسبب الاشتباه بحالة (كورونا)

(شاباك): الرد سيبدأ من غزة...المنظومة الأمنية الإسرائيلية: الضم سيؤدي لانتفاضة ثالثة

(شاباك): الرد سيبدأ من غزة...المنظومة الأمنية الإسرائيلية: الضم سيؤدي لانتفاضة ثالثة

الاحتلال يخطر مواطناً بإخلاء أرضه في بلدة الخضر

الاحتلال يخطر مواطناً بإخلاء أرضه في بلدة الخضر

التعليقات

الدنيا حكايات

هل دول الخليج كافرة

هل دول الخليج كافرة

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: 10% من أسرى قطاع غزة محكومون بالمؤبد مدى الحياة

هيئة الأسرى: 10% من أسرى قطاع غزة محكومون بالمؤبد مدى الحياة

سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال تطلقان الموقع الإلكتروني للشمول المالي بفلسطين

سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال تطلقان الموقع الإلكتروني للشمول المالي بفلسطين

بلدية سلواد تُطلق أسماء جديدة على ثلاثة ميادين

بلدية سلواد تُطلق أسماء جديدة على ثلاثة ميادين

الاحتلال يخطر مواطناً بإخلاء أرضه في بلدة الخضر

الاحتلال يخطر مواطناً بإخلاء أرضه في بلدة الخضر

حنا عيسى: مخطط إسرائيلي لتحويل القدس لمدينة يهودية مركزية

حنا عيسى: مخطط إسرائيلي لتحويل القدس لمدينة يهودية مركزية

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها

الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها

وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية في مصر

وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية في مصر

منوعات

نور هشام سليم يبكي بسبب سارة حجازي.. ويُوجه رسالة لاذعة

نور هشام سليم يبكي بسبب سارة حجازي.. ويُوجه رسالة لاذعة

راندا البحيري تتقدم ببلاغ رسمي ضد الكويتية ريم الشمري بسبب ماقالته عن المصريين

راندا البحيري تتقدم ببلاغ رسمي ضد الكويتية ريم الشمري بسبب ماقالته عن المصريين

رد دبلوماسي من محمد رمضان على متابع قال إنه &#34;لا يحبه&#34;

رد دبلوماسي من محمد رمضان على متابع قال إنه "لا يحبه"

مشاهير لا تعرف أنهم كانوا لاجئين

مشاهير لا تعرف أنهم كانوا لاجئين

بعد سبع سنوات من انتحارها.. والدة جيا خان تتهم سلمان خان بالتواطؤ

بعد سبع سنوات من انتحارها.. والدة جيا خان تتهم سلمان خان بالتواطؤ

(كورونا) يُحير أطباء رجاء الجداوي.. هل تغادر الفنانة مصر للعلاج في الخارج؟

(كورونا) يُحير أطباء رجاء الجداوي.. هل تغادر الفنانة مصر للعلاج في الخارج؟

هيفاء حسين تفاجئ جمهورها بنشر صورة لابنها الشاب من طليقها

هيفاء حسين تفاجئ جمهورها بنشر صورة لابنها الشاب من طليقها

فنان كويتي يثير الجدل بما قاله عن الشواذ والمثليين.. وهذا ما سيفعله بهم

فنان كويتي يثير الجدل بما قاله عن الشواذ والمثليين.. وهذا ما سيفعله بهم

بعد 16 ساعة متواصلة في غرفة العمليات.. ممثلة سعودية تنجو من الموت

بعد 16 ساعة متواصلة في غرفة العمليات.. ممثلة سعودية تنجو من الموت

صور لينا الفيشاوي الجريئة تورط والدها ببلاغ ضدهما

صور لينا الفيشاوي الجريئة تورط والدها ببلاغ ضدهما

عربي

دولة عربية تلجأ لـ&#34;الإسوارة الإلكترونية&#34; لتنظيم الحجر المنزلي

دولة عربية تلجأ لـ"الإسوارة الإلكترونية" لتنظيم الحجر المنزلي

مصر: 1547 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و89 حالة وفاة

مصر: 1547 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و89 حالة وفاة

الأردن: سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الجزائر تسجل ارتفاعاً جديداً بعدد إصابات فيروس (كورونا)

الجزائر تسجل ارتفاعاً جديداً بعدد إصابات فيروس (كورونا)