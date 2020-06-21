بيت لحم: إغلاق (بنك الأردن) بسبب الاشتباه بحالة (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ بيت لحم، كامل حميد، اليوم الأحد، عن إغلاق بنك الأردن في بيت لحم، بطلب من الطب الوقائي.



وأفاد محافظ بيت لحم في تصريح مقتضب، أن بنك الأردن، أغلق لوجود حالة مشتبه بإصابتها بفيروس (كورونا) من العاملين في البنك، وهو من خارج المحافظة.



وكشف المحافظ حميد، أنه سيتم أخذ عينات جميع الموظفين لفحصها.