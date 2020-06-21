(شاباك): الرد سيبدأ من غزة...المنظومة الأمنية الإسرائيلية: الضم سيؤدي لانتفاضة ثالثة





وكشف المحلل الإسرائيلي، في صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، بن كسبيت، النقاب عن تخوفات المنظومة الأمنية الإسرائيلية، من أن يؤدي الضم لاندلاع انتفاضة ثالثة.





وقال بن كسبيت، صباح اليوم الأحد: إن الجيش و(شاباك)، يستعدان لموجة عنف قوية بالمناطق الفلسطينية، وأن تقديراتهم تشير إلى أن الضم لن يمر بدون عنف، خصوصاً من قطاع غزة.





وبحسب المحلل الإسرائيلي، يتوقع (شاباك)، أن موجة العنف التي ستبدأ من غزة، سرعان من تؤثر على مناطق الضفة الغربية، خلال توقعات بانضمام عناصر حركة (فتح) لهذه الموجة.





وأشار المحلل إلى أن إسرائيل، تحاول في هذه المرحلة معرفة ردود الفعل الشعبية والرسمية، في الدول العربية، خصوصاً في الأردن، والعمل على احتوائها، بواسطة رئيس (موساد).

رام الله - دنيا الوطنتتزايد المخاوف الإسرائيلية، من ردة فعل الشارع الفلسطيني، على تطبيق مخطط ضم مستوطنات الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية.