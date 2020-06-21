الاحتلال يخطر مواطناً بإخلاء أرضه في بلدة الخضر
رام الله - دنيا الوطن
أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطناً من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، بإخلاء أرضه الزراعية.
أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطناً من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، بإخلاء أرضه الزراعية.
وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية: إن قوات الاحتلال، أخطرت المواطن بسام خليل جبر غنيم، بإخلاء أرضه الواقعة في منطقة خلة الفحم، والبالغة مساحتها 6 دونمات، والقريبة من مستوطنة (اليعازر).
يشار إلى أن المواطنين في البلدة المذكورة، يتعرضون منذ فترة لمضايقات جمة من قبل المستوطنين، وقوات الاحتلال، تمثلت بتجريف أراضٍ، واقتلاع الأشجار، ومنع المزارعين من الوصول الى أراضيهم.
يشار إلى أن المواطنين في البلدة المذكورة، يتعرضون منذ فترة لمضايقات جمة من قبل المستوطنين، وقوات الاحتلال، تمثلت بتجريف أراضٍ، واقتلاع الأشجار، ومنع المزارعين من الوصول الى أراضيهم.
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