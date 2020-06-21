شاهد: هل ستمنع إجراءات الحكومة بشأن (كورونا) مهرجان فتح ضد (الضم) بأريحا؟





وأضاف الرجوب خلال لقاء برنامج ملف اليوم عبر (تلفزيون فلسطين): "هذا حدث وطني بامتياز، وحركة فتح هي أحد الداعين للتعبير عن إرادة شعبنا العظيم في رفض الضم والتصدي لـ (صفقة القرن)، وقرار الحكومة بالنسبة للإجراءات الوقائية لمحاصرة فيروس (كورونا) بالتأكيد لا تشمل التجمعات التي لها علاقة بمواجهة الضم وسياسة الاحتلال".





وأكمل: الحشد سيكون في منطقة مفتوحة، وهناك تباعد بين المواطنين، وسنسعى لأن نقلل من الاختلاط، وسيتم فحص المواطنين عند الصعود للباصات وتوزيع الكمامات، وجميع الإجراءات التي أمرت بها وزارة الصحة ستنفذ.





رام الله - دنيا الوطنأكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح) اللواء جبريل الرجوب، اليوم الأحد، أن حركة (فتح) ستعقد المهرجان المركزي في أريحا والأغوار؛ لمواجهة مشروع (الضم) الإسرائيلي في موعده وفي مكانة، برغم تفشي فيروس (كورونا)، مشدداً على مراعات الإجراءات الخاصة بوزارة الصحة في مواجهة الوباء.