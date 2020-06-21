قوات الاحتلال تُداهم بيت أمر وتعتقل شابين

رام الله - دنيا الوطنداهمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وآليات عسكرية، مناطق الباطن وعصيدة والبياضة والزحلفان في بلدة بيت أمر، فجر اليوم، واعتقلت شابين.

وأفاد الناشط محمد عياد عوض، بأن الجنود اقتحموا منازل المواطنين: يوسف محمد بحر وأشرف علي صبارنة ومنزل ثالث، وقاموا بعملية تفتيش واسعة داخل هذه المنازل.

كما قام جنود الاحتلال، باقتحام محلات المناصرة للسجاد والموكيت الواقعة بالقرب من دوار صافا من خلال كسر الأبواب الخارحية للمحلات، وقاموا بتفتيشها وإلقاء البضاعة أرضاً، وقبل انسحابهم من البلدة، اعتقلوا الأسير المحرر محمد يوسف محمد بحر (26 عاماً) والشاب عمر إبراهيم مصطفى صبارنة، وتم نقلهما إلى معسكر عصيون شمال بيت أمر.