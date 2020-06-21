شؤون فلسطينية

شاهد: تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).. والكشف عن مصير "العائدين" من مصر

شاهد: تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).. والكشف عن مصير "العائدين" من مصر
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رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة، الدكتورة مي الكيلة، تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) منها 41 حالة في الخليل وواحدة في طولكرم، وواحدة في نابلس، ليرتفع عدد الإصابات النشطة إلى 223 حالة.

وكشفت الكيلة، أن جميع الحالات المصابة بفيروس (كورونا) في الضفة الغربية، حالتهم الصحية مستقرة، باستثناء حالة واحدة في العناية المكثفة، لافتةً إلى أنّ 2350 فحصًا تم إجراؤه في الساعات الـ 24 الأخيرة.

وأعلنت عن وصول 270 عالقاً في مصر إلى الضفة الغربية، عبر الأردن، وسيتم نقلهم إلى مراكز الحجر الصحي لمدة 14 يومًا، ثم سيتم أخذ عينات منهم لفصحها.

وعن المواطنين، الذين تظهر نتائجهم إيجابية، أشارت إلى أنه سيتم نقلهم إلى مراكز العزل والعلاج التابعة لوزارة الصحة.

وقالت: قمنا بإصدار تعليمات بإعادة فتح جميع مراكز العزل والعلاج في جميع المحافظات، ونطلب من جميع المستشفيات الأهلية والخاصة رفع جاهزيتها استعداداً لأي طارئ لا سمح الله، وأصدرنا تعليمات بمنع الزيارات في المستشفيات، والسماح بمرافق واحد فقط للمريض، مع التزامه بإجراءات الوقاية والسلامة.

وأكملت: تم إعادة افتتاح أقسام الطوارئ والكلية في مستشفى الخليل الحكومي بعد تعقيمها، فيما ستتم إعادة سحب العينات للمرضى المقيمين داخل مستشفى نابلس التخصصي وللطواقم الطبية، وفي حالة كانت نتائجهم سلبية، سيغادرون المستشفى إلى منازلهم للحجر لمدة 14 يوماً، وسيتم تعقيم المستشفى، وإعادة فتحه أمام الجمهور.

وكشفت، أن الصحة أخذت عينات من المرضى المقيمين في قسم الأورام في مستشفى بيت جالا الحكومي، والحجر عليهم داخل القسم منذ يوم الأربعاء الماضي، وسيتم إجراء فحص آخر لهم اليوم، وفي حال كانت نتائجهم سلبية، فستتم مغادرتهم القسم إلى الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً، ثم سيتم تعقيم القسم وتطهيره.

وأشارت الكيلة، إلى أن الوزارة، ستصدر تقريرين حول وضع (كورونا) في فلسطين، واحد الساعة 8 صباحاً، والآخر الساعة 8 ونصف مساءً، وستعقد المؤتمرات، وقت الحاجة. 

وطالبت المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة، والتقيد بإجراءات الوقاية والسلامة لحماية أنفسهم وعائلاتهم وأبناء شعبهم، خاصة الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن العامة، قائلة: إن تعاونكم والتزامكم سيساعد بلادنا على الخروج من هذه الجائحة بأقل الأضرار.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي لوزيرة الصحة، الدكتورة مي الكيلة، والمتحدث باسم الحكومة، الدكتور إبراهيم ملحم، صباح اليوم الأحد، حول آخر تطورات فيروس (كورونا) في فلسطين.

من جهته، قال ملحم "بعد الوصول إلى تسجيل إصابات صفرية بالفيروس، قمنا بخلق توازن بين الاحتياجات الصحية والضرورة الاقتصادية، ومع تزايد العدد اضطررنا إلى انتهاج سياسة الإغلاق لبعض الأماكن المصابة، وذلك لكسر سلسلة تفشي الوباء، وذلك حرصاً على حياة ومصلحة أبناء شعبنا".

وأشار إلى أن الدفعة الأولى من العالقين من أبناء شعبنا في مصر وصلت إلى (معبر الكرامة) في أريحا، والجهود متواصلة لعودة العالقين من مختلف دول العالم، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، ووزارة الخارجية، وجهاز المخابرات العامة، وجميع المؤسسات ذات العلاقة.

وعن الفعالية الجماهيرية، المقرر عقدها يوم غد الاثنين، في أريحا لمواجهة الضم الإسرائيلي لأراضٍ في الضفة الغربية، أكد ملحم ضرورة التزام المشاركين بإجراءات الوقاية، والتباعد الاجتماعي.

 

وسجلت فلسطين، أمس السبت، 108 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)، بينما سجلت أول أمس الجمعة، 75 إصابة جديدة، وبذلك رُصد ارتفاع كبير في وتيرة الإصابات.

وكان رئيس الوزراء، الدكتور محمد اشتية، أعلن في مؤتمر صحفي عقده أمس السبت، في مدينة رام الله، عدة قرارات لمواجهة تفشي فيروس (كورونا)، أهمها إغلاق محافظة الخليل، بحيث يمنع الدخول والخروج منها باستثناء البضائع.

كما أعلن فرض منع التجول داخل محافظة الخليل، لمدة خمسة أيام لتمكين الطواقم الطبية من السيطرة على الحالة الوبائية، ولكن يسمح للأفران والسوبر ماركت والصيدليات والمصانع بالعمل في هذه الأيام فقط، مع مراعاة شروط السلامة. 

كما أعلن اشتية، إغلاق مدينة نابلس لمدة 48 ساعة؛ لتمكين الطواقم الطبية من استكمال متابعة الخريطة الوبائية في المدينة، بحيث ينتهي يوم الاثنين الساعة 8 مساءً.

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