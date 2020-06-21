دولي

المدعي العام الأمريكي: ترامب أقال كبير المدعين الفدراليين المشرف على محاكمة مقربين منه

المدعي العام الأمريكي: ترامب أقال كبير المدعين الفدراليين المشرف على محاكمة مقربين منه
الرئيس دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المدعي العام الأميركي، ويليام بار، أن الرئيس دونالد ترامب، أقال كبير المدعين الفدراليين في نيويورك، جيفري بيرمان المشرف على محاكمة عدد من المقربين من الرئيس.

ونقلت قناة (سي بي إس) عن بار قوله في رسالة وجهها إلى بيرمان، الذي شغل منصب رئيس دائرة الادعاء العام في منطقة منهاتن بنيويورك: إنه "فوجئ وشعر بخيبة أمل بسبب تصريح بيرمان العلني، الذي أصدره في وقت متأخر الجمعة، ورفض فيه تقديم استقالته".

وأضاف: "طلبت من الرئيس إبعادك من اليوم، وقد فعل ذلك".

وأشار بار إلى أن رئيس دائرة الادعاء في المنطقة الجنوبية بنيويورك أودري ستروس، سيحل محل بيرمان مؤقتاً حتى "يتم تثبيت بديل دائم له".

وكان بار قد أعلن مساء الجمعة، بشكل غير متوقع عن تنحي بيرمان، ليتولى منصبه رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات جاي كلايتون.

غير أن بيرمان أصدر بياناً نفى فيه أنه ينوي التنحي، وقال "إنه لن يستقيل إلى حين يعين مجلس الشيوخ شخصية تخلفه، مؤكداً أن مكتبه سيواصل التحقيقات التي يجريها".

ومنذ تعيينه في كانون الثاني/ يناير 2018 لم يتوان بيرمان عن ملاحقة شخصيات في دائرة ترامب، كما أشرف مكتبه على التحقيق مع المحامي الشخصي السابق لترامب مايكل كوهين، ووجه اتهامات لاثنين من مساعدي جولياني، وفتح تحقيقاً مع جولياني نفسه، فيما يتعلق بمساعيه لتصيد أخطاء خصوم ترامب السياسيين في أوكرانيا، بغرض تشويه صورتهم.

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