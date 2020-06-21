النيابة العامة والشرطة تُحققان بمقتل مواطن (28 عاماً) في جنين





على الفور تحركت قوة من فرع المباحث العامة والتحقيق والأجهزة الأمنية، وبحضور النيابة العامة، والطب الشرعي إلى المكان، وتم العثور على جثمان مواطن مصاب بأعيرة نارية،

وضربة بأداة حادة في منطقة الرأس.



وأضاف ارزيقات، بأنه تم نقل الجثمان لمشفى جنين الحكومي، كما قرر وكيل النيابة، تحويله إلى معهد الطب العدلي في محافظة نابلس؛ للوقوف على ملابسات الحادثة.

رام الله - دنيا الوطنفتحت الشرطة والنيابة العامة تحقيقا فجر اليوم، في حادثة مقتل مواطن (28 عاماً)، من سكان محافظة الخليل في جنين.وقال المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات: إن الشرطة أبلغت عن وجود صوت لإطلاق نار في أحد العمارات السكنية بمدينة جنين.