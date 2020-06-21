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شاهد: دول عربية تشهد كسوفاً للشمس مشابه لما وقع بعهد النبي محمد

شاهد: دول عربية تشهد كسوفاً للشمس مشابه لما وقع بعهد النبي محمد
جانب من الخسوف
رام الله - دنيا الوطن
تشهد الدول العربية، الأحد، 21 حزيران/ يونيو، كسوفاً جزئياً للشمس، يمكن رؤيته من كل الدول العربية عدا معظم المغرب وموريتانيا، في حين يُرى ككسوف حلقي في أجزاء من دول أخرى مثل السعودية واليمن وسلطنة عمان.

مركز الفلك الدولي، نشر تسجيلاً مباشراً للحدث على قناته على (يوتيوب)، موضحاً أن الكسوف الحلقي للشمس، يحدث عندما يقع القمر بين الأرض والشمس، ويكون قطره الظاهري أصغر من قطر الشمس الظاهري بقليل، فيحجب الشمس، ويبقى منها قطعة محيطة بالقمر على شكل حلقة مضيئة، ولذلك يسمي بالكسوف الحلقي. 


وبالنسبة للدول العربية فإن المناطق التي ستشاهد الكسوف الحلقي تقع داخل شريط ضيق، يبدأ من جنوب السودان، ويكون عرضه هناك 65 كيلومتراً ويتجه شرقاً، ويستمر بالتناقص ليمر فوق اليمن ثم السعودية ثم سلطنة عمان، ويصبح عرضه في شرق السلطنة 33 كيلومتراً فقط، وفي حين أن أجزاء من هذه الدول ستشهد الحدث ككسوف حلقي، فإن باقي أجزائها، وباقي الدول العربية، ستشهده ككسوف جزئي.

 

ويُمكن رؤيته ككسوف جزئي في (جنوب شرق أوربا – قارة أسيا ماعدا شمال وشرق روسيا – شمال أستراليا – قارة أفريقيا ماعدا الجزء الجنوبي والغربي منها – إندونيسيا– ميكرونيزيا– المحيط الباسفيكي – المحيط الهندي)، ويُرى حلقياً في مناطق مختلفة في كلٍ من (الكونغو– جمهورية أفريقيا الوسطى – إثيوبيا – باكستان– الهند – الصين – جنوب السودان – أريتريا – اليمن – عُمان)، وعند ذروة الكسوف الحلقي يغطي قرص القمر حوالي 99 % من كامل قرص الشمس، وسوف يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته، مدة قدرها خمس ساعات وثمانٍ وأربعين دقيقة تقريباً. 

مصر 

وبدء مراحل الكسوف الجزئي في القاهرة في تمام 6:25 صباحاً وتكون ذروته في 7:20 ونهايته في 8:20 صباحا تقريباً، علماً بأن الأيام الأولي لمولد القمر تُعتبر أفضل الأوقات في الشهر لمراقبة ورصد الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية لغياب القمر ليلاً.

وشبه الفلكي السعودي، ملهم هندي، هذا الكسوف بذلك الذي حدث في عهد النبي محمد، حيث قال: إن "سكان المدينة سيشاهدون منظراً مطابقاً لما شهده النبي صل الله عليه وسلم وصحابته في نفس اليوم"، وذلك في مقطع فيديو نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

وأوضح مركز الفلك الدولي: "بالنسبة للسودان سيمر شريط الكسوف الحلقي فوق منطقة صغيرة جداً تقع في أقصى جنوب شرق السودان في المنطقة الحدودية مع جمهورية جنوب السودان يبلغ طولها 14 كيلومتراً فقط ثم يمر فوق أثيوبيا ثم أريتريا ثم البحر الأحمر. 

ويشاهد الكسوف ككسوف جزئي من باقي مناطق السودان، وسيكون الكسوف الحلقي المقبل في السودان عام 2038م بمشيئة الله، وبالنسبة لليمن، سيمر الشريط الضيق للكسوف الحلقي من جنوب الحديدة مروراً بالجبين وجنوب مدينة صنعاء ثم مدينة مأرب ثم شمال محافظة حضرموت، ويشاهد الكسوف ككسوف جزئي من باقي مناطق اليمن، وسيكون الكسوف الحلقي المقبل في اليمن عام 2049م بمشيئة الله".

أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية، قال المركز: إن "شريط الكسوف الحلقي، سيمر فوق منطقة نائية من الربع الخالي في جنوب شرق المملكة، بحيث يبدأ من مدينة الخرخير الحدودية مع اليمن، وينتهي في مدينة عردة الحدودية مع سلطنة عمان، ويشاهد الكسوف ككسوف جزئي من باقي مناطق السعودية، وقد كان آخر كسوف حلقي شهدته المملكة عام 2019م وسيكون المقبل عام 2049م بمشيئة الله.

 وبالنسبة لسلطنة عمان، يبدأ شريط الكسوف الحلقي من غرب السلطنة من جنوب محافظة الظاهرة، ثم محافظة الداخلية ما بين مدينتي أدم ونزوى، ثم محافظة شمال الشرقية ثم جنوب محافظة مسقط عند ولاية قريات. 

وقد كان آخر كسوف حلقي شهدته السلطنة عام 2019م، وسيكون أول كسوف كلي أو حلقي مشاهد من السلطنة عام 2081م بمشيئة الله!"

 

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