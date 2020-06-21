شاهد: دول عربية تشهد كسوفاً للشمس مشابه لما وقع بعهد النبي محمد





ويُمكن رؤيته ككسوف جزئي في (جنوب شرق أوربا – قارة أسيا ماعدا شمال وشرق روسيا – شمال أستراليا – قارة أفريقيا ماعدا الجزء الجنوبي والغربي منها – إندونيسيا– ميكرونيزيا– المحيط الباسفيكي – المحيط الهندي)، ويُرى حلقياً في مناطق مختلفة في كلٍ من (الكونغو– جمهورية أفريقيا الوسطى – إثيوبيا – باكستان– الهند – الصين – جنوب السودان – أريتريا – اليمن – عُمان)، وعند ذروة الكسوف الحلقي يغطي قرص القمر حوالي 99 % من كامل قرص الشمس، وسوف يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته، مدة قدرها خمس ساعات وثمانٍ وأربعين دقيقة تقريباً.



مصر



وبدء مراحل الكسوف الجزئي في القاهرة في تمام 6:25 صباحاً وتكون ذروته في 7:20 ونهايته في 8:20 صباحا تقريباً، علماً بأن الأيام الأولي لمولد القمر تُعتبر أفضل الأوقات في الشهر لمراقبة ورصد الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية لغياب القمر ليلاً.







وبالنسبة للدول العربية فإن المناطق التي ستشاهد الكسوف الحلقي تقع داخل شريط ضيق، يبدأ من جنوب السودان، ويكون عرضه هناك 65 كيلومتراً ويتجه شرقاً، ويستمر بالتناقص ليمر فوق اليمن ثم السعودية ثم سلطنة عمان، ويصبح عرضه في شرق السلطنة 33 كيلومتراً فقط، وفي حين أن أجزاء من هذه الدول ستشهد الحدث ككسوف حلقي، فإن باقي أجزائها، وباقي الدول العربية، ستشهده ككسوف جزئي.وشبه الفلكي السعودي، ملهم هندي، هذا الكسوف بذلك الذي حدث في عهد النبي محمد، حيث قال: إن "سكان المدينة سيشاهدون منظراً مطابقاً لما شهده النبي صل الله عليه وسلم وصحابته في نفس اليوم"، وذلك في مقطع فيديو نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر).وأوضح مركز الفلك الدولي: "بالنسبة للسودان سيمر شريط الكسوف الحلقي فوق منطقة صغيرة جداً تقع في أقصى جنوب شرق السودان في المنطقة الحدودية مع جمهورية جنوب السودان يبلغ طولها 14 كيلومتراً فقط ثم يمر فوق أثيوبيا ثم أريتريا ثم البحر الأحمر.