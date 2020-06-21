مباشر | رصد ظاهرة كسوف الشمس الحلقي في عواصم عربية وعدد من دول العالم

شؤون فلسطينية

الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها

الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، اليوم الأحد، صافياً بوجه عام، وحاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو صافياَ بوجه عام ومعتدلاً في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الاثنين، صافياً بوجه عام وحاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو صافياَ بوجه عام وحاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتوقعت أن يكون الجو، الأربعاء المقبل، غائماً جزئياً إلى صاف، ومعتدلاً في معظم المناطق، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة؛ لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أخبار ذات صلة

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

النيابة العامة والشرطة تُحققان بمقتل مواطن (28 عاماً) في جنين

النيابة العامة والشرطة تُحققان بمقتل مواطن (28 عاماً) في جنين

الإحصاء: انخفاض صافي رصيد وضع الاستثمار الدولي بنسبة 16% بنهاية الربع الأول من العام

الإحصاء: انخفاض صافي رصيد وضع الاستثمار الدولي بنسبة 16% بنهاية الربع الأول من العام

شاهد: طالبات بجامعة &#34;الأزهر&#34; بغزة يحتفلن بتخرجهن بطريقة مُبدعة

شاهد: طالبات بجامعة "الأزهر" بغزة يحتفلن بتخرجهن بطريقة مُبدعة

طالع: قرارات محافظ قلقيلية في ضوء ارتفاع إصابات فيروس (كورونا)

طالع: قرارات محافظ قلقيلية في ضوء ارتفاع إصابات فيروس (كورونا)

وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية في مصر

وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية في مصر

محافظ الخليل: هناك 30 بؤرة وبائية بالمحافظة ولذلك حددنا خمسة أيام للإغلاق

محافظ الخليل: هناك 30 بؤرة وبائية بالمحافظة ولذلك حددنا خمسة أيام للإغلاق

قيادي بـ (حماس): وضعنا برنامجاً لمواجهة الضم يبدأ من الضفة

قيادي بـ (حماس): وضعنا برنامجاً لمواجهة الضم يبدأ من الضفة

التعليقات

الدنيا حكايات

هل دول الخليج كافرة

هل دول الخليج كافرة

شؤون فلسطينية

الإحصاء: انخفاض صافي رصيد وضع الاستثمار الدولي بنسبة 16% بنهاية الربع الأول من العام

الإحصاء: انخفاض صافي رصيد وضع الاستثمار الدولي بنسبة 16% بنهاية الربع الأول من العام

الكشف عن تفاصيل اجتماع قيادي بين فتح وحزب الشعب بشأن مواجهة &#34;الضم&#34;

الكشف عن تفاصيل اجتماع قيادي بين فتح وحزب الشعب بشأن مواجهة "الضم"

إصابة شاب برصاص الاحتلال في المغير شرق رام الله

إصابة شاب برصاص الاحتلال في المغير شرق رام الله

ارتفاع عدد إصابات (كورونا) في فلسطين منذ صباح اليوم إلى 108

ارتفاع عدد إصابات (كورونا) في فلسطين منذ صباح اليوم إلى 108

البرغوثي: القرار الهولندي بسحب الاستثمارات من بنوك إسرائيل انتصار جديد لحركة المقاطعة

البرغوثي: القرار الهولندي بسحب الاستثمارات من بنوك إسرائيل انتصار جديد لحركة المقاطعة

الخارجية: 150 وفاة بفيروس (كورونا) و2150 إصابة بين أبناء الجاليات الفلسطينية بالخارج

الخارجية: 150 وفاة بفيروس (كورونا) و2150 إصابة بين أبناء الجاليات الفلسطينية بالخارج

&#34;فتح شرق غزة&#34; تُطلق سلسلة ندوات حول تداعيات الضم

"فتح شرق غزة" تُطلق سلسلة ندوات حول تداعيات الضم

إغلاق الخليل ونابلس.. اشتية يُعلن قرارات الحكومة لمواجهة التفشي الجديد لفيروس (كورونا)

إغلاق الخليل ونابلس.. اشتية يُعلن قرارات الحكومة لمواجهة التفشي الجديد لفيروس (كورونا)

منوعات

نور هشام سليم يبكي بسبب سارة حجازي.. ويُوجه رسالة لاذعة

نور هشام سليم يبكي بسبب سارة حجازي.. ويُوجه رسالة لاذعة

راندا البحيري تتقدم ببلاغ رسمي ضد الكويتية ريم الشمري بسبب ماقالته عن المصريين

راندا البحيري تتقدم ببلاغ رسمي ضد الكويتية ريم الشمري بسبب ماقالته عن المصريين

رد دبلوماسي من محمد رمضان على متابع قال إنه &#34;لا يحبه&#34;

رد دبلوماسي من محمد رمضان على متابع قال إنه "لا يحبه"

مشاهير لا تعرف أنهم كانوا لاجئين

مشاهير لا تعرف أنهم كانوا لاجئين

بعد سبع سنوات من انتحارها.. والدة جيا خان تتهم سلمان خان بالتواطؤ

بعد سبع سنوات من انتحارها.. والدة جيا خان تتهم سلمان خان بالتواطؤ

(كورونا) يُحير أطباء رجاء الجداوي.. هل تغادر الفنانة مصر للعلاج في الخارج؟

(كورونا) يُحير أطباء رجاء الجداوي.. هل تغادر الفنانة مصر للعلاج في الخارج؟

هيفاء حسين تفاجئ جمهورها بنشر صورة لابنها الشاب من طليقها

هيفاء حسين تفاجئ جمهورها بنشر صورة لابنها الشاب من طليقها

فنان كويتي يثير الجدل بما قاله عن الشواذ والمثليين.. وهذا ما سيفعله بهم

فنان كويتي يثير الجدل بما قاله عن الشواذ والمثليين.. وهذا ما سيفعله بهم

بعد 16 ساعة متواصلة في غرفة العمليات.. ممثلة سعودية تنجو من الموت

بعد 16 ساعة متواصلة في غرفة العمليات.. ممثلة سعودية تنجو من الموت

صور لينا الفيشاوي الجريئة تورط والدها ببلاغ ضدهما

صور لينا الفيشاوي الجريئة تورط والدها ببلاغ ضدهما

عربي

مصر: 1547 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و89 حالة وفاة

مصر: 1547 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و89 حالة وفاة

الأردن: سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الجزائر تسجل ارتفاعاً جديداً بعدد إصابات فيروس (كورونا)

الجزائر تسجل ارتفاعاً جديداً بعدد إصابات فيروس (كورونا)

قتلى وجرحى في استهداف حافلة للجيش السوري بعبوة ناسفة بدرعا

قتلى وجرحى في استهداف حافلة للجيش السوري بعبوة ناسفة بدرعا