الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها

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رام الله - دنيا الوطن

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، اليوم الأحد، صافياً بوجه عام، وحاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



هذه الليلة: يكون الجو صافياَ بوجه عام ومعتدلاً في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



ويكون الجو، يوم غدٍ الاثنين، صافياً بوجه عام وحاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



والثلاثاء، يكون الجو صافياَ بوجه عام وحاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



وتوقعت أن يكون الجو، الأربعاء المقبل، غائماً جزئياً إلى صاف، ومعتدلاً في معظم المناطق، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة؛ لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.