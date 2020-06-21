دولة عربية تلجأ لـ"الإسوارة الإلكترونية" لتنظيم الحجر المنزلي

تعبيرية

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رجحت الحكومة الأردنية أن يبدأ تطبيق استخدام "الأسوارة الإلكترونيّة" اليوم الأحد، لتنظيم الحجر المنزلي الاحترازي للخارجين من مواقع الحجر، وذلك بعد إتمامهم مدّة (14) يوماً في الحجر الصحّي الفعلي في المواقع المخصّصة.



وكان وزير العدل الدكتور بسام التلهوني قد قال في وقت سابق إن لجنة تضم كباراً من المختصين يعملون على مراجعة قانون أصول المحاكمات الجزائية، للوصول إلى سند تشريعي وقانوني يتيح البدء بتفعيل الاسوارة الالكترونية كبديل عن التوقيف القضائي بحسب ماذكرت صحيفة "الدستور".



وأضاف أنه " لا بد من سند تشريعي وقانوني مدروس بعناية وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية، وهذا ما تعمل عليه اللجنة".



وفي 20 أيلول من العام الماضي قرر مجلس الوزراء، الموافقة على بدء تطبيق استخدام الإسوارة الإلكترونية كبديل عن التوقيف القضائي.