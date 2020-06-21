شاهد: طالبات بجامعة "الأزهر" بغزة يحتفلن بتخرجهن بطريقة مُبدعة











رام الله - دنيا الوطناحتفلت خريجات من كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الأزهر بغزة، بتخرجهن، بطريقة أثارت إعجاب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.وانتشر فيديو عبر موقع (فيسبوك)، يظهر احتفال الخريجات بطريقة مبدعة، حيث تجمعن في أحد الفنادق، وسط ابتكار لوحات جمالية، تعبر عن فرحتهن الكبيرة.يشار إلى أن حفلات التخرج، متوقفة في فلسطين منذ عدة أشهر، بسبب تفشي جائحة (كورونا).