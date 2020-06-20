ثلاثة قتلى في عملية طعن بمدينة ريدنغ البريطانية

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رام الله - دنيا الوطن

لقي ثلاثة أشخاص، مصرعهم، مساء اليوم السبت، فيما أصيب آخران، في عملية طعن، وقعت بمدينة ريدنغ البريطانية، بحسب ما نقلته صحيفة (تلغراف).



وأشارت تقارير إعلامية، إلى أن العملية، وقعت بمكان شهد احتجاجات لحركة (حياة السود مهمة) المناهضة للعنصرية.



وقالت شرطة المنطقة، إنها تحقق في تقارير عن وقوع حادث، فيما أكد جيسون بروك، رئيس المجلس المحلي في ريدنغ، أن الشرطة تتعامل مع حادث خطير، وحث الناس على الابتعاد عن وسط المدينة".



وكانت وكالة (رويترز)، أفادت بتعرض عدد من الأشخاص لعملية طعن في المدينة.