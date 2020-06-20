ارتفاع عدد الوفيات بفيروس (كورونا) في فرنسا إلى 29633
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت فرنسا اليوم السبت، تسجيل 19 حالة وفاة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19) خلال 24 ساعة الماضية.
أعلنت فرنسا اليوم السبت، تسجيل 19 حالة وفاة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19) خلال 24 ساعة الماضية.
وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي إلى 29633.
كما سجل المسؤولون 641 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليصل عدد الإصابات إلى 160093.
كما سجل المسؤولون 641 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليصل عدد الإصابات إلى 160093.
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