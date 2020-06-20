ارتفاع عدد الوفيات بفيروس (كورونا) في فرنسا إلى 29633

وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي إلى 29633.



كما سجل المسؤولون 641 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليصل عدد الإصابات إلى 160093.









رام الله - دنيا الوطنأعلنت فرنسا اليوم السبت، تسجيل 19 حالة وفاة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19) خلال 24 ساعة الماضية.