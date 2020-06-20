إيطاليا: تسجيل 49 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت إيطاليا اليوم السبت، تسجيل 49 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، خلال 24 ساعة الماضية.



كما سجلت وكالة الحماية المدنية في البلاد، 262 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد الإصابات منذ تفشي الفيروس، إلى 238275 حالة.



كما ارتفعت حصيلة الوفيات منذ ظهور المرض يوم 21 شباط/ فبراير إلى 34610 حالات، وهو رابع أكبر عدد في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل وبريطانيا.