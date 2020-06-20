إسرائيل تُسجل ارتفاعاً كبيراً في عدد مصابي فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت إسرائيل، اليوم السبت، ارتفاعاً في عدد مصابي فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأفادت وزارة الصحة، بارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 20.633 مصاباً، ومن بين المصابين 40 بحالة خطيرة، بينما وصل عدد الوفيات 305 حالات وفاة.



وحذر مركز المعلومات والعلم الوطني لمكافحة (كورونا) من خطر تجاوز عدد المصابين اليومي بالفيروس في إسرائيل الألف، ووفاة عدد كبير من المرضى بعد نحو الشهر، إثر ظهور موجة ثانية لتفشي المرض.



وجاء في تقرير المركز، أن هذا الخطر، قد يصبح واقعياً إذا لم تُتخذ في القريب العاجل، خطوات لمنع انتشار العدوى، وأضاف: أن مثل هذه الخطوات من شأنها تفادي إعادة فرض الإغلاق الشامل، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).