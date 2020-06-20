شؤون فلسطينية

طالع: قرارات محافظ قلقيلية في ضوء ارتفاع إصابات فيروس (كورونا)

طالع: قرارات محافظ قلقيلية في ضوء ارتفاع إصابات فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ قلقيلية، رافع رواجبة، اليوم السبت، منع إقامة الحفلات والأعراس، وحفلات التخرج، وبيوت العزاء في المحافظة منعاً باتاً، مشيراً إلى إغلاق صالات الأفراح والدواوين؛ حتى إشعار آخر.

جاء ذلك، في بيان أصدره مكتب المحافظ، بعد اجتماع لجنة الطوارئ، التي عقدت مساء اليوم في دار المحافظة.

ووفق البيان، وعلى إثر الازدياد الكبير لأعداد المصابين بفيروس (كورونا) وتطبيقاً لما أعلنه رئيس الوزراء، محمد اشتية، فقد قرر المحافظ أن كافة القطاعات الإنتاجية والمحال التجارية، التقيد بتعليمات السلامة العامة للحد من انتشار الفيروس، وذلك من خلال ارتداء الكمامات والقفازات والتباعد والتعقيم.

وناشد محافظ قلقيلية أهلنا في أراضي عام 48، عدم دخول أراضي دولة فلسطين ولمدة أسبوعين، وفق البيان، الذي نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك). 

وتابع: ستقوم وحدة من الشرطة وطواقم الصحة ووزارة الاقتصاد بالرقابة على كافة المنشآت، ومن لم يلتزم سيتم إغلاق محله، وعلى المحجورين التقيد بتعليمات الحجر، وستقوم جهات الاختصاص بمتابعتهم.


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