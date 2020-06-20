وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية في مصر



وقالت الخارحية في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية في جمهورية مصر العربية، للمواطنة ميمي محمد حفني أبو عاذرة (70 عاماً)، بسبب فيروس (كورونا).



وقبل الإعلان عن هذه الحالة، أفادت الخارجية، بتسجيل 150 حالة وفاة بفيروس (كورونا) المستجد، بين أبناء الجاليات الفلسطينية في الخارج.



رام الله - دنيا الوطنسجلت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم السبت، حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، في صفوف الجالية الفلسطينية في مصر.