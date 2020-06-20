إصابة ستة من فريق حملة ترمب الانتخابية بـ(كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت الفحوصات، مساء اليوم السبت، أن ستة من أعضاء حملة ترمب الانتخابية في مدينة تلسا بولاية أوكلاهوما، مصابون بفيروس (كورونا).
وقال مدير الاتصالات في حملة ترمب، تيم مورتو: "إن المساعدين الستة يمثلون جزءا بسيطا من مئات الأعضاء الذين خضعوا للفحوص، لافتا إلى أن إجراءات العزل الصحي فرضت عليهم فورا"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.
وأضاف: "إن تجمع حملة ترمب اليوم لن يحضره أي عضو من الفريق ممن ثبتت إصابتهم بالفيروس".
أظهرت الفحوصات، مساء اليوم السبت، أن ستة من أعضاء حملة ترمب الانتخابية في مدينة تلسا بولاية أوكلاهوما، مصابون بفيروس (كورونا).
وقال مدير الاتصالات في حملة ترمب، تيم مورتو: "إن المساعدين الستة يمثلون جزءا بسيطا من مئات الأعضاء الذين خضعوا للفحوص، لافتا إلى أن إجراءات العزل الصحي فرضت عليهم فورا"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.
وأضاف: "إن تجمع حملة ترمب اليوم لن يحضره أي عضو من الفريق ممن ثبتت إصابتهم بالفيروس".
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