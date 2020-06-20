إصابة ستة من فريق حملة ترمب الانتخابية بـ(كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أظهرت الفحوصات، مساء اليوم السبت، أن ستة من أعضاء حملة ترمب الانتخابية في مدينة تلسا بولاية أوكلاهوما، مصابون بفيروس (كورونا).



وقال مدير الاتصالات في حملة ترمب، تيم مورتو: "إن المساعدين الستة يمثلون جزءا بسيطا من مئات الأعضاء الذين خضعوا للفحوص، لافتا إلى أن إجراءات العزل الصحي فرضت عليهم فورا"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأضاف: "إن تجمع حملة ترمب اليوم لن يحضره أي عضو من الفريق ممن ثبتت إصابتهم بالفيروس".