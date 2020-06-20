الولايات المتحدة تُوقف تجربة عقار روّج له ترامب لعلاج (كورونا)





وطالما وصف الرئيس دونالد ترامب العقار بعلاج محتمل، لمرضى (كوفيد- 19)، ولكن وجدت الدراسة، أن العقار الذي لم يقدم أي فائدة للمرضى على الرغم من أنه لم يضرهم، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



وقبل أيام، قالت منظمة الصحة العالمية: إنها أوقفت اختبار هيدروكسي كلوروكين، ضمن تجربتها الكبرى بعدد من البلدان على مرضى (كوفيد- 19)، بعد أن أظهرت بيانات ودراسات جديدة عدم جدواه.



وألغت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، يوم الاثنين ترخيص الاستخدام الطارئ لعقار (هيدروكسي كلوروكين) كعلاج لـ (كوفيد- 19).



وروج ترامب لهذا الدواء كعلاج محتمل، قائلاً في آذار/ مارس: إن لديه "فرصة حقيقية لإحداث تغيير كبير في تاريخ الطب" إذا جرى استخدامه مع المضاد الحيوي، أزيثروميسين.



وفي إعلان مفاجئ الشهر الماضي، قال ترامب: إنه تناول الدواء بشكل وقائي، بعد أن تم تشخيص إصابة شخصين يعملان في البيت الأبيض بـ (كوفيد- 19).

رام الله - دنيا الوطنأوقفت المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة، اليوم السبت، تجربة عقار روّج له الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على مرضى (كوفيد- 19).وقالت هذه المعاهد: إنها أوقفت تجربة سريرية لتقييم سلامة وفعالية عقار الملاريا، (هيدروكسي كلوروكين) لعلاج مرضى (كوفيد- 19) في المستشفيات.