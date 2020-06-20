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مصر: 1547 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و89 حالة وفاة

مصر: 1547 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و89 حالة وفاة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت مصر اليوم السبت، 1547 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، بالإضافة إلى 89 حالة وفاة.

كما أعلنت وزارة الصحة والسكان، في البلاد اليوم السبت، عن خروج 399 من المصابين بالفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 14327 حالة.

ووفق الوزارة فإن عدد مصابي فيروس (كورونا) ارتفع إلى  15779 حالة، فيما وصل عدد حالات الوفاة إلى 2106.

وفيما يتعلق بأعلى المحافظات التي سجلت أعلى معدل الإصابات بفيروس (كورونا) هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

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