قيادي بـ "حماس": وضعنا برنامجاً لمواجهة الضم يبدأ من الضفة





وأضاف خلال لقاء خاص عبر فضائية (الأقصى) مساء اليوم، أن الجريمة لا يمكن أن تمر على الشعب الفلسطيني الذي لن يتوقف عن التضحية وسيخيب ظن الاحتلال بأنه يقتنص الفرصة لتمرير مشاريعه.



وقال صلاح: إن حماس تسخر كل إمكانياتها وتعمل على كل المسارات لمواجهة خطة الضم، مشيراً الى أن الحركة وضعت برنامجاً للمواجهة يبدأ من الضفة ويمر بكل أراضي فلسطين.



ونوه القيادي في حماس، إلى أن الكل الفلسطيني متفق على ضرورة مواجهة خطة الضم عبر برنامج وطني مشترك، معتبرًا أن خطة الضم تتضمن تعد كبير على الأردن ودورها وخاصة في القدس.





وأكد أن حركة حماس تشد على الموقف الأردني الرافض لمخطط الاحتلال رغم الضغوط الأمريكية السياسية والاقتصادية.



وطالب رئيس حماس في الخارج، بوضع برامج لدعم أهل القدس ومناصرتهم لأن القدس مسئولية الجميع في الداخل والخارج، معبراً عن ثقته بالمقدسيين وقدرتهم على المواجهة وحماية المسجد الأقصى.



كما حذر صلاح من المخاطر التي تتعرض لها القدس المحتلة من خلال تهويد الانسان والتاريخ والثقافة والضغط على أهلها لتفريغها وخاصة من الشخصيات والقيادات، إضافة لخطر التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك.



رام الله - دنيا الوطنأكد ماهر صلاح، رئيس حركة حماس في الخارج، أن مشروع ضم أراضي الضفة لإسرائيل، جريمة إسرائيلية تضاف الى احتلال فلسطين.