140 عضواً بـ "الكونغرس" يوقعون على وثيقة تُعارض ضم أجزاء من الضفة





كما يتوقع، أن تصدر هذه الوثيقة في الأيام القليلة الماضية، حيث أنها لا زالت قيد التحديث، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأشارت ذات المصادر الى أن اللوبي المؤيد لجرائم إسرائيل في الولايات المتحدة (ايباك) يقوم بمحاولة مكثفة لسحب التوقيعات والحيلولة دون توقيع آخرين عليها.

رام الله - دنيا الوطنوقع 140 من أعضاء الكونغرس الأميركي، على وثيقة يعارضون فيها نية إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية.وأكد ناشطون متضامنون مع الحق الفلسطيني، ممن يتابعون الحملات التشريعية، أنه حتى مساء يوم الجمعة، وقع نحو 140 عضو كونغرس على الوثيقة التي ترفض الضم، بينما التوقعات أن يصل العدد إلى نحو 200 عضو كونغرس، سيكون بينهم أعضاء من الحزب الجمهوري.