فُقد منذ يومين.. العثور على جندي إسرائيلي "جثة هامدة"
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم السبت، العثور على جندي فقد قبل يومين، في إحدى قواعد الجنوب، "جثة هامدة".
وقال المتحدث باسم الجيش في تصريح مقتضب: إنه تم العثور على مقاتل الجيش الإسرائيلي المفقود الرقيب أول "عديال فيشلر" جثة هامدة في منطقة تدريب بالقرب من قاعدة شيزافون.
أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم السبت، العثور على جندي فقد قبل يومين، في إحدى قواعد الجنوب، "جثة هامدة".
وقال المتحدث باسم الجيش في تصريح مقتضب: إنه تم العثور على مقاتل الجيش الإسرائيلي المفقود الرقيب أول "عديال فيشلر" جثة هامدة في منطقة تدريب بالقرب من قاعدة شيزافون.
يأتي ذلك بعد جهود مكثفة من مئات المقاتلين للبحث عنه خلال اليومين الماضيين.
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