فُقد منذ يومين.. العثور على جندي إسرائيلي "جثة هامدة"





يأتي ذلك بعد جهود مكثفة من مئات المقاتلين للبحث عنه خلال اليومين الماضيين.





رام الله - دنيا الوطنأعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم السبت، العثور على جندي فقد قبل يومين، في إحدى قواعد الجنوب، "جثة هامدة".وقال المتحدث باسم الجيش في تصريح مقتضب: إنه تم العثور على مقاتل الجيش الإسرائيلي المفقود الرقيب أول "عديال فيشلر" جثة هامدة في منطقة تدريب بالقرب من قاعدة شيزافون.