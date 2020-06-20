دولي

مقابل الدولار.. الريال الإيراني يسجل أدنى مستوى له للمرة الأولى في التاريخ

مقابل الدولار.. الريال الإيراني يسجل أدنى مستوى له للمرة الأولى في التاريخ
ريال إيراني
رام الله - دنيا الوطن
للمرة الأولى في تاريخ الريال الإيراني، سجلت عملة الجمهورية الإسلامية، يوم السبت، أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الدولار في السوق غير الرسمية.

يأتي ذلك بعد يوم من تعرض طهران للتوبيخ من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث بلغ السعر المعروض للدولار وفقا لموقع (بونباست كوم) الذي يتابع السوق غير الرسمية. 193 ألفا و300 ريال مقابل 188 ألفا و200 ريال يوم الجمعة.

وذكرت صحيفة (دنيا الاقتصاد) اليومية أن سعر الدولار بلغ 190 ألفا و800 ريال، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يضم 35 دولة، قد طالب إيران يوم الجمعة بالكف عن منع مفتشي الوكالة من دخول موقعين نوويين قديمين، مما زاد من الضغوط الدبلوماسية على طهران.

وتعمقت الأزمة الاقتصادية في إيران بفعل انخفاض أسعار النفط وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وقال عبد الناصر همتي، محافظ البنك المركزي الإيراني، إن الأثر النفسي لقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الريال مبالغ فيه وإن الاقتصاد الإيراني يمكن أن يتكيف مع الضغوط الإضافية.

وأضاف في منشور على (انستغرام) "الظروف التي تسبب فيها فيروس كورونا والضغط المؤقت على سوق الصرف الأجنبي.. والجو النفسي الناجم عن قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب ألا يعطي إشارة خاطئة".

وتابع قائلا "على الرغم من عائدات النفط المحدودة فإن ميزان النقد الأجنبي للبلاد جيد وسيستمر البنك المركزي في تقديم العملة المطلوبة.. على الرغم من الضغوط الأمريكية المستمرة".

وفقد الريال نحو 70% من قيمته على مدى عدة أشهر حتى وصل إلى 190 ألفا مقابل الدولار في سبتمبر 2018 وسط طلب كثيف على الدولار بين الإيرانيين الذين خشوا أن تتقلص صادرات إيران النفطية وأن يتأثر اقتصادها بشدة بسبب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات.

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