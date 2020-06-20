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الكشف عن تفاصيل اجتماع قيادي بين فتح وحزب الشعب بشأن مواجهة "الضم"

الكشف عن تفاصيل اجتماع قيادي بين فتح وحزب الشعب بشأن مواجهة "الضم"
اجتماع بين فتح وحزب الشعب - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
عقدت كل من حركة فتح وحزب الشعب، اليوم السبت، اجتماعاً قيادياً، لبحث الأوضاع في الساحة الفلسطينية والمخاطر التي تتعرض لها القضية الفلسطينية ومحاولات تصفيتها.

وترأس وفد فتح، نائب رئيس الحركة محمود العالول، فيما كان وفد حزب الشعب برئاسة، الأمين العام بسام الصالحي، ، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع في الساحة الفلسطينية والمخاطر التي تتعرض لها القضية الفلسطينية ومحاولات تصفيتها، وفق مخطط الرئيس الأميركي ترمب عبر ما يسمى بـ (صفقة القرن) وخطط ضم أراضي واسعة من الضفة الغربية، خاصة منطقة الأغوار ومناطق (ج) والمستعمرت، وذلك بعد إعلان ضم القدس واعتبارها عاصمة دولة الاحتلال.

ويأتي هذا الإجتماع في ضوء قرارات القيادة الفلسطينية التي أعلن عنها الرئيس محمود عباس بتاريخ 19/5/2020 بالتحلل من كل الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة من قبل منظمة التحرير مع حكومة الاحتلال والإدارة الأميركية والالتزامات المترتبة عليها.

وناقش الوفدان سبل تعزيز المقاومة الشعبية في كافة الأراضي الفلسطينية، وتعزيز التحرك الفلسطيني الموحد خارج الوطن، وتعزيز وحدة التحرك المشترك الفلسطيني والعربي لدعم صمود شعبنا على أرضه وفي وطنه وعزل الموقف الأميركي الإسرائيلي على الصعيد الدولي.

وأكد الجانبان ضرورة تعزيز وتعميق الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا، وضرورة توحيد الجهود والطاقات الفلسطينية بين كل القوى والفعاليات الفلسطينية داخل الوطن وخارجه لمواجهة مؤامرات الضم وتصفية القضية الفلسطينية وحماية القدس عاصمة الدولة الفلسطينية وتعزيز المقاطعة الشاملة للاحتلال.

وضم وفد حركة فتح عضوي اللجنة المركزية عزام الأحمد، وجمال محيسن، وعضو المجلس الثوري رائد رضوان، فيما ضم وفد حزب الشعب؛ أعضاء المكتب السياسي عاصم عبد الهادي، وسهيل سليمان، وخالد منصور، وعضو اللجنة المركزية للحزب عصام بكر.

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