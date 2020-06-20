عربي

الأردن: سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت الأردن اليوم السبت، سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، خلال 24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس الفتاك في البلاد، إلى 1015 حالة.

وأفادت السلطات الصحية، أن حالة جديدة واحدة هي محلية مخالطة والأخرى خارجية فيما سجلت أيضا 14 حالة شفاء في مستشفى الأمير حمزة.

ومن المرجح أن يبدأ يوم الاثنين المقبل 22 حزيران/ يونيو تطبيق استخدام "الأسوارة الإلكترونية" لتنظيم الحجر المنزلي الاحترازي للخارجين من مواقع الحجر، وذلك بعد إتمامهم مدة 14 يوماً في الحجر الصحي الفعلي في المواقع المخصصة".

يذكر أن عدد الإصابات الجديدة المسجلة أمس الجمعة كان عند سبع حالات أيضا، مقابل 11 حالة شفاء.

أخبار ذات صلة

الجزائر تسجل ارتفاعاً جديداً بعدد إصابات فيروس (كورونا)

الجزائر تسجل ارتفاعاً جديداً بعدد إصابات فيروس (كورونا)

قتلى وجرحى في استهداف حافلة للجيش السوري بعبوة ناسفة بدرعا

قتلى وجرحى في استهداف حافلة للجيش السوري بعبوة ناسفة بدرعا

الصحة السعودية: تسجل أدنى حصيلة إصابات بكورونا منذ أسبوع

الصحة السعودية: تسجل أدنى حصيلة إصابات بكورونا منذ أسبوع

السعودية: رفع منع التجول بشكل كامل بجميع مناطق المملكة بدءاً من الأحد

السعودية: رفع منع التجول بشكل كامل بجميع مناطق المملكة بدءاً من الأحد

شاهد: السيسي يُطالب القوات المصرية بالاستعداد لأي مهمة داخل الحدود أو خارجها

شاهد: السيسي يُطالب القوات المصرية بالاستعداد لأي مهمة داخل الحدود أو خارجها

المغرب: تسجيل أكبر زيادة يومية في الإصابات بفيروس (كورونا)

المغرب: تسجيل أكبر زيادة يومية في الإصابات بفيروس (كورونا)

سوريا: 11 إصابة جديدة بـ (كورونا) وارتفاع العدد إلى 198

سوريا: 11 إصابة جديدة بـ (كورونا) وارتفاع العدد إلى 198

حكومة الوفاق الليبية ترفض دعوة مصر لعقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية

حكومة الوفاق الليبية ترفض دعوة مصر لعقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية

التعليقات

الدنيا حكايات

هل دول الخليج كافرة

هل دول الخليج كافرة

شؤون فلسطينية

إصابة شاب برصاص الاحتلال في المغير شرق رام الله

إصابة شاب برصاص الاحتلال في المغير شرق رام الله

البرغوثي: القرار الهولندي بسحب الاستثمارات من بنوك إسرائيل انتصار جديد لحركة المقاطعة

البرغوثي: القرار الهولندي بسحب الاستثمارات من بنوك إسرائيل انتصار جديد لحركة المقاطعة

الخارجية: 150 حالة وفاة بفيروس (كورونا) و2150 إصابة بين أبناء الجالية الفلسطينية بالخارج

الخارجية: 150 حالة وفاة بفيروس (كورونا) و2150 إصابة بين أبناء الجالية الفلسطينية بالخارج

&#34;فتح شرق غزة&#34; تطلق سلسلة ندوات حول تداعيات الضم

"فتح شرق غزة" تطلق سلسلة ندوات حول تداعيات الضم

دائرة شؤون اللاجئين بالمنظمة تعلن عن خطة تحرك متعددة المسارات لدعم (أونروا)

دائرة شؤون اللاجئين بالمنظمة تعلن عن خطة تحرك متعددة المسارات لدعم (أونروا)

تسجيل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية في هندوراس

تسجيل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية في هندوراس

انطلاق الحملة الرقمية متعددة اللغات لدعم (أونروا)

انطلاق الحملة الرقمية متعددة اللغات لدعم (أونروا)

الفتياني: فتح جاهزة بالميدان بالتعاون مع الفصائل دعماً للأغوار وأهلها

الفتياني: فتح جاهزة بالميدان بالتعاون مع الفصائل دعماً للأغوار وأهلها

منوعات

بعد 16 ساعة متواصلة في غرفة العمليات.. ممثلة سعودية تنجو من الموت

بعد 16 ساعة متواصلة في غرفة العمليات.. ممثلة سعودية تنجو من الموت

صور لينا الفيشاوي الجريئة تورط والدها ببلاغ ضدهما

صور لينا الفيشاوي الجريئة تورط والدها ببلاغ ضدهما

حلا شيحة تكشف للمرة الأولى أسباب طلاقها الحقيقية

حلا شيحة تكشف للمرة الأولى أسباب طلاقها الحقيقية

&#34;رأيت جنازتي وأنا حي&#34;.. وفاة الإعلامي محمد السرسي بعد نفيه الشائعة بأيام

"رأيت جنازتي وأنا حي".. وفاة الإعلامي محمد السرسي بعد نفيه الشائعة بأيام

روان عليان تتألق بخمس إطلالات شبابية في أحدث أغنياتها &#34;ارتباك اعصاب&#34;

روان عليان تتألق بخمس إطلالات شبابية في أحدث أغنياتها "ارتباك اعصاب"

الإعلان رسمياً عن موعد عرض &#34;شيخ الجبل&#34;

الإعلان رسمياً عن موعد عرض "شيخ الجبل"

الإعلان عن وفاة فنان مصري بعد خمسة أيام على موته

الإعلان عن وفاة فنان مصري بعد خمسة أيام على موته

بعد إصابتها بـ(كورونا).. رحمة: الفيروس نزل على الرئتين وشكلى هسبقكم

بعد إصابتها بـ(كورونا).. رحمة: الفيروس نزل على الرئتين وشكلى هسبقكم

هل ارتبط أحمد فلوكس بإعلامية لبنانية تكبره بأربع سنوات؟

هل ارتبط أحمد فلوكس بإعلامية لبنانية تكبره بأربع سنوات؟

لم تنتحر وهذه علاقتها بالعندليب.. طبيب سعاد حسني يكشف أسرارا جديدة

لم تنتحر وهذه علاقتها بالعندليب.. طبيب سعاد حسني يكشف أسرارا جديدة

عربي

الأردن: سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الجزائر تسجل ارتفاعاً جديداً بعدد إصابات فيروس (كورونا)

الجزائر تسجل ارتفاعاً جديداً بعدد إصابات فيروس (كورونا)

قتلى وجرحى في استهداف حافلة للجيش السوري بعبوة ناسفة بدرعا

قتلى وجرحى في استهداف حافلة للجيش السوري بعبوة ناسفة بدرعا

الصحة السعودية: تسجل أدنى حصيلة إصابات بكورونا منذ أسبوع

الصحة السعودية: تسجل أدنى حصيلة إصابات بكورونا منذ أسبوع