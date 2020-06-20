الأردن: سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

وبذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس الفتاك في البلاد، إلى 1015 حالة.



وأفادت السلطات الصحية، أن حالة جديدة واحدة هي محلية مخالطة والأخرى خارجية فيما سجلت أيضا 14 حالة شفاء في مستشفى الأمير حمزة.



ومن المرجح أن يبدأ يوم الاثنين المقبل 22 حزيران/ يونيو تطبيق استخدام "الأسوارة الإلكترونية" لتنظيم الحجر المنزلي الاحترازي للخارجين من مواقع الحجر، وذلك بعد إتمامهم مدة 14 يوماً في الحجر الصحي الفعلي في المواقع المخصصة".



يذكر أن عدد الإصابات الجديدة المسجلة أمس الجمعة كان عند سبع حالات أيضا، مقابل 11 حالة شفاء.



رام الله - دنيا الوطنسجلت الأردن اليوم السبت، سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، خلال 24 ساعة الماضية.