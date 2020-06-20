إصابة شاب برصاص الاحتلال في المغير شرق رام الله

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أصيب شاب، مساء اليوم السبت، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية المغير شرق رام الله.



وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها قدمت الإسعاف الأولي لشاب أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الرأس، وتم نقله لمجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.