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أبو حسنة: مقترح بأن يكون دوام المدارس على ثلاثة شفتات سيُطبق حال العودة

أبو حسنة: مقترح بأن يكون دوام المدارس على ثلاثة شفتات سيُطبق حال العودة
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أكد عدنان أبو حسنة، الناطق باسم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، أنه لم يتم تحديد موعد حتى اللحظة للعودة إلى المدارس، لافتاً إلى أن هناك رؤية حول كيفية إدارة بعض المدارس.

وقال أبو حسنة في تصريح لـ"دنيا الوطن": "هناك مقترح ليس نهائياً، بأن يكون الدوام على ثلاث ورديات، وتتم مناقشته مع كافة الأطراف، وسيتم تطبيقه حال العودة للمدارس"، مضيفاً: "إن الجميع ينتظر نتائج تطورات (كورونا)".

وفيما يتعلق بأزمة (أونروا) المالية، أكد أبو حسنة، أن الوكالة أعلنت ميزانية بمبلغ مليار و400 مليون دولار، وقد وصل منها كتعهدات مبلغ 642 مليون دولار، لافتاً إلى أنه قد وصل من الـ 642 مليون دولار لحساب الوكالة للاستلام، مبلغ 452 مليون دولار حتى اللحظة.

وأوضح، أنه من المقرر عقد مؤتمر افتراضي للمانحين، يوم 23 من الشهر الجاري، آملاً بالحصول على تبرعات جديدة، واقتراح بتقديم موعدها، لتستطيع الوكالة تقديم خدماتها.

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