ارتفاع عدد إصابات (كورونا) في فلسطين منذ صباح اليوم إلى 108

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزيرة الصحة، مي الكيلة مساء اليوم السبتن بتسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد.



وأضافت في تصريح نشرته الوزارة عبر (فيسبوك): أن من بين الإصابات 22 إصابة في محافظة الخليل، وإصابتان في محافظة نابلس.



وبذلك يرتفع عدد الإصابات في فلسطين منذ صباح اليوم إلى 108 إصابات.



وكان رئيس الوزراء محمد اشتية أعلن في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مدينة رام الله، عدة قرارات لمواجهة تفشي فيروس (كورونا)، أهمها إغلاق محافظة الخليل بحيث يمنع الدخول والخروج منها باستثناء البضائع.



كما أعلن فرض منع التجول داخل محافظة الخليل، لمدة خمسة أيام لتمكين الطواقم الطبية من السيطرة على الحالة الوبائية، ولكن يسمح لعمل الأفران والسوبر ماركت والصيدليات والمصانع في هذه الأيام فقط، مع مراعاة شروط السلامة.



كما أعلن اشتية إغلاق مدينة نابلس لمدة 48 ساعة، لتمكين الطواقم الطبية من استكال متابعة الخريطة الويائة في المدجينة بحيث ينتهي يوم الاثنين الساعة 8 مساءً.