الجزائر تسجل ارتفاعاً جديداً بعدد إصابات فيروس (كورونا)





وبذلك يرتفع عدد مصابي الفيروس الفتاك في البلاد منذ تفشيه، إلى 11631، فيما سجلت السلطات الصحية 12 وفاة جديدة.





وارتفع العدد الكلي للوفيات إلى 837، فيما تماثل للشفاء 128 مصابا، ليرتفع عدد المتعافين إلى 8324، فيما يوجد 38 مريضا داخل وحدات العناية المركزة.



وسجلت الجزائر أمس أكبر حصيلة وفيات يومية بالفيروس منذ 17 نيسان/أبريل.





رام الله - دنيا الوطنسجلت الجزائر اليوم السبت، 127 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19) خلال 24 ساعة الماضية.