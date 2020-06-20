البرغوثي: القرار الهولندي بسحب الاستثمارات من بنوك إسرائيل انتصار جديد لحركة المقاطعة





و قال البرغوثي إن الحكومة السابقة ماطلت في تنفيذ قرار البرلمان الذي أُخذ بأغلبية كبيرة، وتعمدت الحكومة الجديدة تجاهله في برنامجها.



وأشاد بمؤسسات المجتمع المدني الإيرلندية و بحزب الشين فين المعارض و الحاصل على أكبر عدد من أصوات الناخبين والتي تنشط و تضغط دون كلل لتنفيذ قرار البرلمان بالمقاطعة.



رام الله - دنيا الوطنوصف الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، قرار صندوق التقاعد الهولندي سحب استثماراته في البنوك الإسرائيلية بأنه إنتصار جديد لحركة المقاطعة وفرض العقوبات على إسرائيل وسحب الاستثمارات منها.وقال البرغوثي، في تصريح وصل "دنيا الوطن": "إن هذا القرار يضاف إلى قرارات سابقة لصندوق الاستثمارات النرويجي و هيئة المعاشات الهولندية، وذلك يؤكد صحة إستراتيجية المقاطعة وفرض العقوبات دوليا على إسرائيل إلى جانب مقاومة مخططاتها على الأرض".وأكد إنطلاق حملة واسعة في إيرلندا للضغط على حكومتها الجديدة لتنفيذ قرار البرلمان الإيرلندي بمقاطعة شاملة للمستعمرات الاستيطانية.