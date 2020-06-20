(كورونا) حول العالم: اقتراب عدد حالات الوفاة من "نصف مليون"

وصل عدد الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19)، في العالم إلى أكثر من 8.69 مليون إصابة.



كما سجل العالم وفق إحصائية نشرتها وكالة (رويترز) للأنباء، نحو 459604 حالة وفاة جراء الفيروس، وبالتالي تقترب حالات الوفاة من نصف مليون شخص.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى الحالات في الصين في كانون الأول/ديسمبر عام 2019.



وقالت (رويترز) إنها اعتمدت على بيانات من وزارات الصحة ومسؤولين حكوميين حتى الساعة العاشرة صباح يوم السبت بتوقيت جرينتش.



وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 119109 حالات وفاة ومليونين و231325 حالة إصابة، فيما جاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 48954 حالة وفاة، 1032913 إصابة.



وجاءت روسيا في المركز الثالث من حيث عدد حالات الإصابة مسجلة 569063 حالة إصابة و7841 حالة وفاة.

رام الله - دنيا الوطن