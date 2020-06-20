شؤون فلسطينية

الخارجية: 150 حالة وفاة فيروس (كورونا) و2150 إصابة بين أبناء الجالية الفلسطينية بالخارج

الخارجية: 150 حالة وفاة فيروس (كورونا) و2150 إصابة بين أبناء الجالية الفلسطينية بالخارج
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، بتسجيل 150 حالة وفاة بفيروس (كورونا) المستجد، بين أبناء الجالية الفلسطينية في الخارج.

وسجلت الوزارة  وفق تقريرها اليومي الصادر عنها والذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، 2150 إصابة، أما حالات التعافي فقد وصل عددهم إلى 1250 حالة.

وأشارت الوزارة، إلى أن حالات الوفاة توزعت كالتالي: حالتان في المملكة العربية السعودية، وحالة في هندوراس، فيما توزعت حالات الاصابات: حالتان في البرازيل، وسبع حالات في أمريكا، وتسعة في السعودية.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية تسجيل سبع إصابات جديدة في صفوف الجالية ليرتفع عدد الإصابات إلى 887، في حين لم تسجل أية حالة وفاة ليبقى العدد 63.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى نيكاراغوا وهندوراس، تسجيل أول حالة وفاة في صفوف الجالية للمواطن الدكتور نصري كمال حنضل بسبب فيروس (كورونا). 

وتتواصل السفارة مع ذوي الفقيد للوقوف الى جانبهم في مصابهم وتلبية اي احتياج لهم وفقا لإمكانياتها.

وأفادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة لدى المملكة العربية السعودية، تسجيل حالتي وفاة جديدتين للمواطن محمود سعيد محمود مصطفى الشيخ (53 عاماً) ، بمدينة جدة، والمواطن إسماعيل إسماعيل مصطفى ابو إسماعيل (76 عاماً) بمدينة الرياض، ليرتفع عدد الوفيات الى 33 ، وتسجيل 9 اصابات جديدة ليرتفع عدد الاصابات الى 85.

وتتواصل السفارة مع ذوي وأسر حالات الوفاة والحالات المصابة لتقف عند احتياجاتهم وتلبيتها وفقا لإمكانياتها.

كما أكدت سفارة دولة فلسطين لدى البرازيل، تسجيل إصابتين جديدتين بالفيروس في صفوف الجالية، تخضعان للحجر المنزلي وأوضاعهما مستقرة، ليرتفع عدد اللإصابات الى 45، فيما تعافى منها سابقا 34 حالة، وسجلت حالتا وفاة سابقتان. 

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