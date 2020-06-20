شؤون فلسطينية

دائرة شؤون اللاجئين بالمنظمة تعلن عن خطة تحرك متعددة المسارات لدعم (أونروا)

دائرة شؤون اللاجئين بالمنظمة تعلن عن خطة تحرك متعددة المسارات لدعم (أونروا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية عن انطلاق الحملة الرقمية لدعم (أونروا) متعددة اللغات على منصات التواصل الاجتماعي تحت شعار "دعم (أونروا) مسؤولية دولية".

واوضح عضو اللجنة التنفيذية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور احمد ابو هولي ان الحملة الرقمية لدعم (أونروا) تأتي ضمن اطار خطة التحرك الفلسطينية المتعددة المسارات لإسناد (أونروا) في حشد الموارد المالية لسد العجز المالي الكبير في موازنتها .

واكد على ان القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية تسير باتجاهين في تحركها السياسي والدبلوماسي الأول التحرك باتجاه احباط المخطط الاسرائيلي لضم الأغوار واجزاء من الضفة الغربية تحت السيادة الاسرائيلي والثاني مساندة (أونروا) في حشد الموارد المالية لتغطية  العجز المالي في موازنتها .

ولفت الى ان الحملة الرقمية تهدف الى تشكيل رأي عام عالمي من شعوب العالم ضاغط على حكومات دولهم لحثهم على دعم (أونروا)، وفي ذات الوقت داعم للتحرك السياسي والدبلوماسي الفلسطيني باتجاه الدول المانحة للأونروا وتحركها باتجاه احباط قرار الضم الاسرائيلي .

واوضح ان الحملة ستنطلق اليوم السبت 20 حزيران/ يونيو الحالي وتستمر لمدة اسبوعين حتى 2 تموز/يوليو القادم في تزامن مع انعقاد سلسلة من المؤتمرات المرتبطة باللاجئين و(أونروا) تبدأ بمؤتمر التعهدات المستمرة للدول المانحة للأونروا الذي سيعقد في 23 حزيران/يونيو الحالي في نيويورك بمشاركة 70 دولة مانحة مروراً بمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في جامعة الدول العربية وصولا ًلاجتماعات  اللجنة الاستشارية للأونروا والتي تشارك فيها 30 دولة مانحة في الأول من تموز/يوليو 2020 .

وكشف د ابو هولي ان خطة التحرك الفلسطيني اقرتها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في اجتماعها الاخير واعتبرتها الدول العربية المضيفة للاجئين ارضية ترتكز عليها في تحركها باتجاه المانحين للاونروا  .

وقال ان التحرك الفلسطيني والدول المضيفة سيستهدف (25) دولة مانحة لم تتبرع للأونروا في العام 2020 وتقدر قيمة تبرعاتها في العام 2019 مجتمعة الى 150 مليون دولار بالإضافة الى (15) دولة مانحة قلصت من قيمة تبرعاها المالية لميزانية (أونروا) 2020 مقارنة  في العام 2019 والتي تقدر قيمة التقليصات ـ 159 مليون دولار .

ولفت الى ان دولة فلسطين من خلال خطة تحركها وترأسها لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين الدورة (104) ستطالب الامانة العامة لجامعة الدول العربية التحرك باتجاه حث الدول العربية والزامها على دفع قيمة مساهمتها ما نسبته 7.8% من الاجمالي العام لموازنة (أونروا) مشيراً الى ان ما قدمته الدول العربية لدعم موازنة (أونروا) في العام 2020 لا يزيد عن 18 مليون دولار ما نسبته 1.2% من اجمالي موازنة (أونروا) وكان من المفترض ان تكون قيمة تبرع الدول العربية  116.5 مليون دولار مليون دولار لهذا العام .

وقال د. ابو هولي انه في ظل  المسعى الاسرائيلي الامريكي على تمرير صفقة القرن من خلال انهاء عمل (أونروا) وتجفيف مواردها كمدخل لتصفية قضية اللاجئين وفرض وقائع جديدة من خلال فرض السيادة الاسرائيلية على الاغوار واجزاء من اراضي الضفة الغربية مستغلة انشغال العالم بالحرب على وباء فيروس كورونا  يستوجب على المجتمع الدولي التحرك باتجاه حماية الحقوق الفلسطينية واحباط قرار الضم ودعم (أونروا) مالياً لتمكينها من القيام بخدماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين لحين ايجاد حل عادل لقضيتهم طبقا لما ورد في القرار 194 .

ودعا د. ابو هولي ابناء شعبنا في الوطن والشتات المشاركة الفاعلة في كافة الحملات الرقمية لدعم القيادة الفلسطينية في معركتها السياسية لدعم (أونروا) واسقاط صفقة القرن الامركية ومنع تمرير قرار الضم العنصري .



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