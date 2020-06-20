تسجيل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية في هندوراس
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم السبت، بتسجيل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) المستجد في صفوف الجالية الفلسطينية في هندوراس.
أفادت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم السبت، بتسجيل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) المستجد في صفوف الجالية الفلسطينية في هندوراس.
وقالت في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إن حالة الوفاة هي للمواطن د. نصري كمال حنضل.
وبذلك يرتفع عدد حالات الوفاة بالفيروس الفتاك، بصفوف الجاليات الفلسطينية إلى 148 حالة وفاة.
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