تسجيل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية في هندوراس





وقالت في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إن حالة الوفاة هي للمواطن د. نصري كمال حنضل.





وبذلك يرتفع عدد حالات الوفاة بالفيروس الفتاك، بصفوف الجاليات الفلسطينية إلى 148 حالة وفاة.

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم السبت، بتسجيل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) المستجد في صفوف الجالية الفلسطينية في هندوراس.