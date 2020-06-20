شؤون فلسطينية

تسجيل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية في هندوراس

تسجيل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية في هندوراس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم السبت، بتسجيل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) المستجد  في صفوف الجالية الفلسطينية في هندوراس.

وقالت في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إن حالة الوفاة هي للمواطن د. نصري كمال حنضل.

وبذلك يرتفع عدد حالات الوفاة بالفيروس الفتاك، بصفوف الجاليات الفلسطينية إلى 148 حالة وفاة.

أخبار ذات صلة

الخارجية: 150 حالة وفاة فيروس (كورونا) و2150 إصابة بين أبناء الجالية الفلسطينية بالخارج

الخارجية: 150 حالة وفاة فيروس (كورونا) و2150 إصابة بين أبناء الجالية الفلسطينية بالخارج

&#34;فتح شرق غزة&#34; تطلق سلسلة ندوات حول تداعيات الضم

"فتح شرق غزة" تطلق سلسلة ندوات حول تداعيات الضم

إغلاق الخليل ونابلس.. اشتية يعلن قرارات الحكومة لمواجهة التفشي الجديد لفيروس (كورونا)

إغلاق الخليل ونابلس.. اشتية يعلن قرارات الحكومة لمواجهة التفشي الجديد لفيروس (كورونا)

دائرة شؤون اللاجئين بالمنظمة تعلن عن خطة تحرك متعددة المسارات لدعم (أونروا)

دائرة شؤون اللاجئين بالمنظمة تعلن عن خطة تحرك متعددة المسارات لدعم (أونروا)

انطلاق الحملة الرقمية متعددة اللغات لدعم (أونروا)

انطلاق الحملة الرقمية متعددة اللغات لدعم (أونروا)

&#34;الأوقاف&#34;: أغلقنا أكثر من 30 مسجداً بمحافظة الخليل وكافة مساجد بيت لحم

"الأوقاف": أغلقنا أكثر من 30 مسجداً بمحافظة الخليل وكافة مساجد بيت لحم

الديك: الحكومة غير قادرة على توفير الموارد المالية لصرف مخصصات الفقراء

الديك: الحكومة غير قادرة على توفير الموارد المالية لصرف مخصصات الفقراء

قيادي بالمنظمة يكشف تفاصيل التحركات الشعبية والدبلوماسية ضد مخطط الضم الإسرائيلي

قيادي بالمنظمة يكشف تفاصيل التحركات الشعبية والدبلوماسية ضد مخطط الضم الإسرائيلي

التعليقات

الدنيا حكايات

هل دول الخليج كافرة

هل دول الخليج كافرة

شؤون فلسطينية

&#34;فتح شرق غزة&#34; تطلق سلسلة ندوات حول تداعيات الضم

"فتح شرق غزة" تطلق سلسلة ندوات حول تداعيات الضم

دائرة شؤون اللاجئين بالمنظمة تعلن عن خطة تحرك متعددة المسارات لدعم (أونروا)

دائرة شؤون اللاجئين بالمنظمة تعلن عن خطة تحرك متعددة المسارات لدعم (أونروا)

الفتياني: فتح جاهزة بالميدان بالتعاون مع الفصائل دعماً للأغوار وأهلها

الفتياني: فتح جاهزة بالميدان بالتعاون مع الفصائل دعماً للأغوار وأهلها

صندوق التشغيل يمنح 140 قرضاً ميسراً للمنشات المتضررة من جائحة (كورونا)

صندوق التشغيل يمنح 140 قرضاً ميسراً للمنشات المتضررة من جائحة (كورونا)

مجدلاني: الرد على الضم يبدأ بمقاطعة الاحتلال وسحب الاستثمارات الدولية

مجدلاني: الرد على الضم يبدأ بمقاطعة الاحتلال وسحب الاستثمارات الدولية

العالول: ندرس إعلان مجلس تأسيسي وإقرار دستور لدولة فلسطين

العالول: ندرس إعلان مجلس تأسيسي وإقرار دستور لدولة فلسطين

تنويه مُهم من سفارة فلسطين بمصر حول تعديل موعد الرحلات الجوية للعالقين

تنويه مُهم من سفارة فلسطين بمصر حول تعديل موعد الرحلات الجوية للعالقين

عضو ثوري (فتح): الفعالية المركزية الاثنين المقبل بأريحا ستليق بفلسطين وقضيتها

عضو ثوري (فتح): الفعالية المركزية الاثنين المقبل بأريحا ستليق بفلسطين وقضيتها

منوعات

بعد 16 ساعة متواصلة في غرفة العمليات.. ممثلة سعودية تنجو من الموت

بعد 16 ساعة متواصلة في غرفة العمليات.. ممثلة سعودية تنجو من الموت

صور لينا الفيشاوي الجريئة تورط والدها ببلاغ ضدهما

صور لينا الفيشاوي الجريئة تورط والدها ببلاغ ضدهما

حلا شيحة تكشف للمرة الأولى أسباب طلاقها الحقيقية

حلا شيحة تكشف للمرة الأولى أسباب طلاقها الحقيقية

&#34;رأيت جنازتي وأنا حي&#34;.. وفاة الإعلامي محمد السرسي بعد نفيه الشائعة بأيام

"رأيت جنازتي وأنا حي".. وفاة الإعلامي محمد السرسي بعد نفيه الشائعة بأيام

روان عليان تتألق بخمس إطلالات شبابية في أحدث أغنياتها &#34;ارتباك اعصاب&#34;

روان عليان تتألق بخمس إطلالات شبابية في أحدث أغنياتها "ارتباك اعصاب"

الإعلان رسمياً عن موعد عرض &#34;شيخ الجبل&#34;

الإعلان رسمياً عن موعد عرض "شيخ الجبل"

الإعلان عن وفاة فنان مصري بعد خمسة أيام على موته

الإعلان عن وفاة فنان مصري بعد خمسة أيام على موته

بعد إصابتها بـ(كورونا).. رحمة: الفيروس نزل على الرئتين وشكلى هسبقكم

بعد إصابتها بـ(كورونا).. رحمة: الفيروس نزل على الرئتين وشكلى هسبقكم

هل ارتبط أحمد فلوكس بإعلامية لبنانية تكبره بأربع سنوات؟

هل ارتبط أحمد فلوكس بإعلامية لبنانية تكبره بأربع سنوات؟

لم تنتحر وهذه علاقتها بالعندليب.. طبيب سعاد حسني يكشف أسرارا جديدة

لم تنتحر وهذه علاقتها بالعندليب.. طبيب سعاد حسني يكشف أسرارا جديدة

عربي

قتلى وجرحى في استهداف حافلة للجيش السوري بعبوة ناسفة بدرعا

قتلى وجرحى في استهداف حافلة للجيش السوري بعبوة ناسفة بدرعا

الصحة السعودية: تسجل أدنى حصيلة إصابات بكورونا منذ أسبوع

الصحة السعودية: تسجل أدنى حصيلة إصابات بكورونا منذ أسبوع

المغرب: تسجيل أكبر زيادة يومية في الإصابات بفيروس (كورونا)

المغرب: تسجيل أكبر زيادة يومية في الإصابات بفيروس (كورونا)

سوريا: 11 إصابة جديدة بـ (كورونا) وارتفاع العدد إلى 198

سوريا: 11 إصابة جديدة بـ (كورونا) وارتفاع العدد إلى 198