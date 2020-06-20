"الأوقاف": أغلقنا أكثر من 30 مسجداً بمحافظة الخليل وكافة مساجد بيت لحم

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خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

أكد حسام أبو الرب، الناطق باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، أنه وزارته اتخذت عدة إجراءات، وسط تفشي فيروس (كورونا) في الضفة الغربية، وذلك بالتنسيق مع محافظي الخليل وبيت لحم ونابلس ورام الله.



وأوضح أبو الرب في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أنه تم إغلاق مستجدين في قرية قراوة بني زيد في رام الله، وأكثر من 30 مسجداً في محافظة الخليل، وكافة مساجد مدينة نابلس.



وقال: "لن ندخر جهداً ولن نتردد في اتخاذ الخطوات اللازمة التي تؤمن الحماية على أبناء شعبنا الفلسطيني، وهذا الأمر متروك للقيادة الفلسطينية وللجنة الطوارئ برئاسة الدكتور محمد اشتية الذي يتابع الأمور أولاً بأول".