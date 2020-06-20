شؤون فلسطينية

الديك: الحكومة غير قادرة على توفير الموارد المالية لصرف مخصصات الفقراء

الديك: الحكومة غير قادرة على توفير الموارد المالية لصرف مخصصات الفقراء
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن
قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، داود الديك، إن أزمة أموال المقاصة أثرت سلباً على أداء الحكومة الفلسطينية المالي في كافة الوزارات. 

وأوضح الديك، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الحكومة غير قادرة على توفير الموارد المالية لصرف مخصصات الفقراء في قطاع غزة والضفة الغربية، لافتاً إلى أنه لا تتوفر الأموال لصرف مخصصاته.

وأضاف الديك: "لا موعد لصرف مستحقات الفقراء من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، ونعمل مع كافة الجهات لتوفير الأموال اللازمة لذلك، إلا أن أزمة أموال المقاصة حادة وأثرت على مختلف الأداء الحكومي".

وفيما يتعلق بقطاع غزة، قال الديك، إن "حركة حماس في القطاع تواصل منع الموظفين التابعين للحكومة الفلسطينية من أداء مهامهم الأمر الذي يؤثر سلباً على تقديم خدمات الوزارة لأهالي القطاع".

وأشار الديك، إلى أن الحكومة ستواصل عملها في قطاع غزة بالبرامج التي تتمكن من إدارتها عن بعد، لافتاً إلى أن هناك بعض البرامج بحاجة إلى تواجد الموظفين في الميدان. 

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