قيادي بالمنظمة يكشف تفاصيل التحركات الشعبية والدبلوماسية ضد مخطط الضم الإسرائيلي

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خاص دنيا الوطن

كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينة، واصل أبو يوسف، عن سلسلة فعاليات شعبية من المزمع إطلاقها خلال الأيام المقبلة ضد المخطط الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية.



وقال أبو يوسف، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن القيادة الفلسطينية لديها خطوات عديدة وسيكون هناك تواجد فلسطيني أمام كل الحواجز العسكرية الإسرائيلية.



وأضاف: "يوم الاثنين المقبل سيكون لنا فعالية مركزية في مدينة أريحا بحضور الكل الفلسطيني ضد مخطط الضم، ويوم الجمعة سيكون هناك برنامج لكل الفصائل، مشيراً إلى أن هناك ترتيبات لها علاقة ببرنامج تضعها القوى الوطنية والإسلامية ببرامج مختلفة".



وتابع أبو يوسف: "ستشارك كل القوى والفصائل والفعالية بمشاركة الجميع، وهناك خطة شعبية وتحرك شعبي على كافة المستويات لمواجهة مخطط الضم الإسرائيلي"، مشدداً على أن وتيرة المواجهة تزازد أمام قرب الحديث عن سياسة الضم.



وأكمل أبو يوسف: "التحركات على المستوى الدولي مستمرة وكل العالم يرفض سياسة الضم وما نريده سياسات عملية لوضع عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي من قبل المجتمع الدولي".



واستكمل: "يجب أن تبدأ الدول العربية بذلك وأن يتم الابتعاد عن كل ما له علاقة بإعطاء طوق نجاه للاحتلال، كما أن محاولات الابتزاز وتقديم العروض مستمرة وسرقة أموال المقاصة وكل ذلك يشكل سرقة وابتزاز واضح ضد الشعب الفلسطيني".



وقال أبو يوسف: "لابد أن يكون هناك تغيير في كل ما يتعلق بمناحي الحياة وخاصة مع الاحتلال".