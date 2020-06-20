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عربي

الصحة السعودية: تسجل أدنى حصيلة إصابات بكورونا منذ أسبوع

الصحة السعودية: تسجل أدنى حصيلة إصابات بكورونا منذ أسبوع
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
لأول مرة منذ أسبوع، سجلت السلطات الصحية السعودية أقل من أربعة آلاف إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد خلال 24 ساعة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، عن رصد 3941 إصابة جديدة بالوباء خلال آخر 24 ساعة، ما يمثل تراجعا ملموسا لليوم الثالث على التوالي مقارنة مع 4301 إصابة أمس و4757 إصابة الخميس، و4919 إصابة الأربعاء، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ولآخر مرة انخفضت حصيلة الإصابات اليومية بـ(كورونا) في السعودية عن الأربعة آلاف في 13 حزيران/ يونيو عندما كانت عند مستوى 3366 حالة.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي تم رصدها في السعودية منذ بداية الجائحة 154233، بما في ذلك 54086 حالة نشطة، بينها 1955 مريضا في حالة حرجة.

وسجلت الوزارة خلال الساعات الـ24 الماضية 46 وفاة جديدة ناجمة عن مرض (كوفيد-199) الذي يسببه الفيروس (مقابل 45 وفاة أمس)، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في المملكة إلى 1230 حالة وفاة.

وتماثل 3153 مريضا للشفاء من (كورونا) في السعودية منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 98917 شخصا.

وشهدت العاصمة الرياض تراجعا حادا في عدد الإصابات الجديدة بـ(كوفيد-19)، اليوم، بتسجيل 740 إصابة (مقابل 1091 إصابة أمس)، أي أدنى حصيلة منذ السابع من حزيران/ يونيو.

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